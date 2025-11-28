UEL: Ο Καρέτσας υποψήφιος για το καλύτερο γκολ, ο Παβλένκα για την καλύτερη απόκρουση - Real.gr

Το γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα (45+2, κάνοντας το σκορ 2-0) στη νίκη της Γκενκ επί της Βασιλείας (2-1) στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League, είναι ανάμεσα στα τρία υποψήφια για το καλύτερο ανάμεσα στα 56 που σημειώθηκαν, όπως αναφέρει η UEFA.

Επίσης η απόκρουση του Ρίρι Παβλένκα (στο 18’, ενώ το ήταν 0-0) στην εκτέλεση πέναλτι του Κορνβιγκ, στην ισοπαλία (1-1) του ΠΑΟΚ με την Μπραν, στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League, είναι ανάμεσα στις πέντε υποψήφιες για την καλύτερη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ