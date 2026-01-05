United Cup: Νίκησε για πρώτη φορά τη Ραντουκάνου και έστειλε την εθνική στα προημιτελικά η Μαρία Σάκκαρη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η εθνική επιστρέφει στα νοκ-άουτ ματς του United Cup ύστερα από 2 χρόνια, η οποία συνεχίζει με το απόλυτο στο τουρνουά (5-0)!

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 3-6, 6-3, 1-6 της Έμμα Ραντουκάνου στη “RAC Arena” του Περθ και έκανε το 2-0 για την Ελλάδα έναντι της Μεγάλης Βρετανίας, χαρίζοντας την πρόκριση στην εθνική στα προημιτελικά του United Cup, ως πρώτη του 5ου ομίλου. Η εθνική επιστρέφει στα νοκ-άουτ ματς του United Cup ύστερα από 2 χρόνια, η οποία συνεχίζει με το απόλυτο στο τουρνουά (5-0)!

Στο αγώνα του μεικτού διπλού που ακολουθεί, η Ελλάδα δεν έχει άγχος καθώς «καθάρισε» την «πρωτιά», ενώ η Μεγάλη Βρετανία θέλει τη νίκη, για να προκριθεί ως καλύτερη 2η με ρεκόρ 3-3, αφού αν ηττηθεί μένει εκτός της φάσης των «8».

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ελβετία των Μπελίντα Μπέντσιτς και Σταν Βαβρίνκα την Τετάρτη (7/1) για μια θέση στα ημιτελικά.

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε για πρώτη φορά την Έμμα Ραντουκάνου, αφού από το 2021 στα ημιτελικά του US Open, δεν είχε πάρει σετ απέναντι στη νεαρή Βρετανίδα (0-4 ήττες, 0-8 σετ).