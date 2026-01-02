United Cup: Ποδαρικό με το δεξί για την Ελλάδα με νίκη της Σάκκαρη επί της Οσάκα - Real.gr

Ποδαρικό με το... δεξί στο 2026 αλλά και στη νέα σεζόν έκανε η Μαρία Σάκκαρη και η Ελλάδα στο United Cup.

Η Ελληνίδα τενίστρια, στον πρώτο αγώνα της εθνικής στο United Cup, στον 6ο όμιλο, στο Περθ, επικράτησε με 6-4, 6-2 της μεγάλης Γιαπωνέζας τενίστριας, κατόχου 4ων Grand Slam τίτλων και πρώην Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Ναόμι Οσάκα.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε αυτό που ήθελε από την πρώτη αναμέτρηση του χρόνου για εκείνη, αγώνας που πάντως λόγω του πρόωρου της σεζόν δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας. Με αυτή τη νίκη η εθνική πήρε το προβάδισμα στο tie και στο ματς που ακολουθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι για να «σφραγίσει» τη νίκη της Ελλάδας έναντι της Ιαπωνίας που θα φέρει την Ελλάδα και πιο κοντά στις νοκ-άουτ φάσεις του τουρνουά.

Η Σάκκαρη έγινε πιο απειλητική στο 10ο game του 1ου σετ, όταν έφτασε στο 4-5, 15-40 και το διπλό set point. H Οσάκα ανταποκρίθηκε με δύο καλά σερβίς στη σειρά, αλλά η Σάκκαρη επέμεινε, δημιούργησε και τρίτη ευκαιρία και τελικά έκανε το μεγάλο break για να πάρει το 1ο της σετ (6-4).

Η Σάκκαρη έπαιξε πολύ καλά και ψύχραιμα, για να επιστρέψει από το 1-1, 15-40 και να κρατήσει το σερβίς της για το υπέρ της 2-1. Έκτοτε, η Μαρία Σάκκαρη κυριάρχησε, έκανε δύο break στη σειρά, για να φτάσει στο 5-1. Η Οσάκα, πάντως μείωσε σε 5-2 μετά από το πρώτο της break στο σετ. Η Σάκκαρη με το 3ο διαδοχικό break εξασφάλισε τη νίκη χωρίς να χρειαστεί να σερβίρει ξανά.

Αυτή ήταν η 3η νίκη της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Οσάκα, από την οποία έχει ηττηθεί και 3 φορές (3-3).