United Cup: Νίκη και στο διπλό για την Ελλάδα επί του Καναδά

Η ελληνική ομάδα είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup με τις νίκες των Τσιτσιπά (2-0 τον Ντίεζ), Σάκκαρη (2-0 τη Φερνάντες), οπότε το ματς του μεικτού διπλού δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία. Καλό, όμως, είναι να πάρουν όλα τα παιδιά χρόνο συμμετοχής στη διοργάνωση και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα τόσο δυνατό και ξεχωριστό event...

Πέτρος και Δέσποινα έδειξαν, πάντως, πολύ καλά στοιχεία εν όψει Australian Open (14/1) και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι είναι στους πρώτους 100 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ελλάδα θα πάρει αύριο (4/1) τις ανάσες της και θα επιστρέψει στην «Ken Rosewall Arena» την Παρασκευή (5/1, 08.30) για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία των Ζβέρεφ-Κέρμπερ στα προημιτελικά.

Στην τετράδα έχει ήδη περάσει και περιμένει η Αυστραλία, ενώ η Πολωνία θα μονομαχήσει για το εισιτήριο του τελικού με Γαλλία ή Νορβηγία, που παίζουν αύριο.

Clean sweep ??

Tsitsipas/Papamichail win the mixed doubles 7-5 6-4 to seal the tie 3-0 to Greece! #UnitedCuppic.twitter.com/DIub7A8uUm