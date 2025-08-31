US Open: Εκτός συνέχειας η Σάκκαρη - Real.gr

Στον τρίτο γύρο του US Open σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη, αφού η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε από τη Χαντάτζ Μάια με 6-1, 6-2, έπειτα από 70 λεπτά αγώνα.

Η Σάκκαρη, που προσπάθησε να είναι πιο επιθετική και είχε 12 winners, υπέπεσε σε 23 αβίαστα λάθη, ενώ δεν μπόρεσε και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της, έχοντας 0/4 break points, την ώρα που η Χαντάτζ Μάια είχε 4/5, δηλαδή 80% επιτυχία.

Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα της Ελληνίδας τενίστριας με αντίπαλο τη Μάια σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Beatriz Haddad Maia takes the first set from Maria Sakkari 6-1, thanks in part to points like this 👇 pic.twitter.com/mHLqHAfLCb — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Η Βραζιλιάνα θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο την Αμάντα Ανισίμοβα, Νο.8 στο ταμπλό και φιναλίστ στο Wimbledon.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr