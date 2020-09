US Open: «Βασίλισσα» ξανά η Ναόμι Οσάκα - BINTEO

Όμως η Οσάκα επανήλθε και πήρε τα επόμενα δύο σετ με 6-3, 6-3, κατακτώντας το US Open. Η 22χρονη τενίστρια από την Ιαπωνία έχει το απόλυτο σε τελικού Grand Slam, καθώς κατέκτησε τον τρίτο της τίτλο Grand Slam σε τρεις τελικούς.

Μάλιστα η Οσάκα έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη τενίστρια από το 1994 που κερδίζει το US Open έχοντας χάσει το πρώτο σετ του τελικού.

