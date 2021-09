US Open: Εκτός τελικού η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του US Open, καθώς ηττήθηκε με 2-0 (6-1, 6-4)σετ από την Έμα Ραντουκάνου.

Η δεύτερη παρουσία της Σάκκαρη σε ημιτελικό Grand Slam αναμφίβολα αποτελεί μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά της

