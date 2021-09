US Open: Θρίαμβος του Μεντβέντεφ, πήρε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του - Υμνοι για τον Τζόκοβιτς - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο «Νόλε» έχασε την ευκαιρία να ξεπεράσει τους Φέντερερ και Ναδάλ στη λίστα με τις περισσότερες κατακτήσεις Grand Slam διοργανώσεων (έχουν από 20) και δεν κατάφερε να μιμηθεί τον Ροντ Λέιβερ, ώστε να γίνει ο πρώτος άνδρας που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slams σε μια σεζόν, μετά το 1969 και τον θρυλικό Αυστραλό.

Στον τελικό ο Τζόκοβιτς έκανε πολλά λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο Μεντβέντεφ και έτσι ο 25χρονος έγινε ο πρώτος Ρώσος που κατακτά το US Open, μετά τον Μάρατ Σάφιν, που πήρε το τουρνουά στη Νέα Υόρκη πριν 21 χρόνια (2000).

