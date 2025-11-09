«Βαριά» ήττα για την Αταλάντα - Όλα ανοιχτά με Τζούριτς - Real.gr

Quantcast
«Βαριά» ήττα για την Αταλάντα - Όλα ανοιχτά με Τζούριτς
«Βαριά» ήττα για την Αταλάντα – Όλα ανοιχτά με Τζούριτς

22:00, 09/11/2025
«Βαριά» ήττα για την Αταλάντα – Όλα ανοιχτά με Τζούριτς

Μία ήττα που δεν αποκλείεται να επιφέρει εξελίξεις γνώρισε στο Μπέργκαμο η Αταλάντα με το βαρύ 0-3 από τη Σασουόλο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A.

Με μόλις 2 νίκες σε 11 παιχνίδια, οι «μπεργκαμάσκι» βρίσκονται στα χαμηλά… πατώματα της βαθμολογίας και, πλέον, το μέλλον του Ιβάν Τζούριτς στον πάγκο τους διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο. Ο άνθρωπος που έκανε τη ζημιά στους γηπεδούχους και οδήγησε την ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια στο σπουδαίο «τρίποντο» ήταν ο Μπεράρντι, ο οποίος με δύο γκολ και ασίστ, ξεχώρισε από τους υπόλοιπους.

