«Βαριά» ήττα για την Αταλάντα - Όλα ανοιχτά με Τζούριτς - Real.gr

Μία ήττα που δεν αποκλείεται να επιφέρει εξελίξεις γνώρισε στο Μπέργκαμο η Αταλάντα με το βαρύ 0-3 από τη Σασουόλο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A.

Με μόλις 2 νίκες σε 11 παιχνίδια, οι «μπεργκαμάσκι» βρίσκονται στα χαμηλά… πατώματα της βαθμολογίας και, πλέον, το μέλλον του Ιβάν Τζούριτς στον πάγκο τους διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο. Ο άνθρωπος που έκανε τη ζημιά στους γηπεδούχους και οδήγησε την ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια στο σπουδαίο «τρίποντο» ήταν ο Μπεράρντι, ο οποίος με δύο γκολ και ασίστ, ξεχώρισε από τους υπόλοιπους.