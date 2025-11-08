«Βασιλιάς» στην Αθήνα ο Τζόκοβιτς: Κατέκτησε τον 101ο τίτλο του - BINTEO - Real.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον 101ο τίτλο της καριέρας του σε έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ATP Tour στην Αθήνα μετά από 30 χρόνια.

Στο κατάμεστο Telekom Center Athens, σχεδόν 15.000 θεατές παρακολούθησαν τον Σέρβο να επικρατεί 2-1 με ανατροπή του Λορέντσο Μουζέτι σε 2 ώρες και 50 λεπτά.

Το ματς ήταν συναρπαστικό με τον Μουζέτι να ξεκινά δυναμικά, κερδίζοντας το πρώτο σετ με 6-4 και δείχνοντας σιγουριά στο σερβίς του, ολοκληρώνοντας το ματς με 10 άσους.

Ωστόσο η εμπειρία και η ψυχραιμία του Τζόκοβιτς ήρθαν στο προσκήνιο στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε 6-3. Ο Σέρβος παρέμεινε σταθερός στα κρίσιμα σημεία, βελτίωσε τις επιστροφές του και εκμεταλλεύτηκε τα break points που του παρουσιάστηκαν, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα και κερδίζοντας games κάνοντας μέχρι και σπαγγάτο.

Στο τρίτο σετ η μάχη κορυφώθηκε. Ο Τζόκοβιτς έκανε πρώτος break, αλλά ο Μουζέτι αντέδρασε, ισοφαρίζοντας άμεσα. Τελικά η κλάση και η εμπειρία του Σέρβου φάνηκαν καθοριστικά στα τελευταία games, όπου έκλεισε το σετ και το ματς με 7-5.

Οι θεατές στο γήπεδο επευφημούσαν τον Τζόκοβιτς, ζητωκραυγάζοντας για κάθε επιτυχημένο χτύπημά του. Ο Σέρβος απόλαυσε κάθε στιγμή της αναμέτρησης, ενώ μετά το τέλος του αγώνα πανηγύρισε με έντονο πάθος, σκίζοντας την μπλούζα του.