«Βασιλιάς» στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς - Κατέκτησε το τουρνουά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Την... κατάρα των έντεκα χαμένων τελικών σε τουρνουά της κατηγορίας ATP 500 πριν από τον σημερινό στο Ντουμπάι «έσπασε» ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-3 του Καναδού Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Νο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, στον καταληκτικό αγώνα και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του σε 500άρι τουρνουά και 12ο στο σύνολο. Επιπρόσθετα, επέστρεψε χάρη στην επιτυχία του αυτή επέστρεψε στο Top10 της παγκόσμιας κατάταξης μετά από 32 εβδομάδες.

Αυτή ήταν η 7η νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αλιασίμ στις δέκα φορές που οι δυο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι. Για τον τίτλο του τουρνουά του Ντουμπάι, ο “Tsitsifast” θα γίνει κατά 583.5000 ευρώ πλουσιότερος, ενώ ο φιναλίστ Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ θα προσθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του 313.930 ευρώ.

O τελικός διήρκεσε μία ώρα και 29 λεπτά, με τον 26χρονο Έλληνα τενίστα να αποδεικνύει την ανωτερότητά του, με δυνατά «φίνις» και στα δύο σετ, χάρη στο εξαιρετικό σερβίς του. Σε ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του, ο Τσιτσιπάς έσβησε συνολικά 7 break point του αντιπάλου σε ισάριθμες περιπτώσεις. Έτσι, αν και είχε ηττηθεί στον τελικό στο Ντουμπάι το 2019 και το 2020, από τους Τζόκοβιτς και Φέντερερ, το 2025 αποδείχτηκε η χρονιά του με αντίπαλο τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Dubai Champion 🏆 @steftsitsipas defeats Auger-Aliassime 6-3 6-3 for his first ATP 500 title! 💫 #DDFTennis pic.twitter.com/ka8zwaFtoA

Αν και ο Αλιασίμ προηγήθηκε με 2-3 με love game στο 1ο σετ, ο Τσιτσιπάς πήρε τα επόμενα τέσσερα games και προηγήθηκε με 1-0 (6-3). Στο δεύτερο σετ, ήταν το 8ο game που αποδείχτηκε το πιο καθοριστικό, όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς αξιοποίησε τα λάθη του Αλιασίμ για το break (5-3). Ο Τσιτσιπάς πήρε και το 6ο γκέιμ με love game, πανηγυρίζοντας έξαλλα τον πρώτο 500άρι τίτλο του.

Well-deserved moment 🏆👏@steftsitsipas raises the Dubai trophy for the first time, after his 3rd Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/ew72tLVdt1

