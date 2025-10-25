Βαθμό με ήρωα Ραμίρες η Κηφισιά - Real.gr

Έπειτα από ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, Κηφισιά και Παναιτωλικός έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο Νεάπολης, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Τα (πολύ όμορφα) γκολ ήρθαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Χόρχε Πόμπο (19’) για την Κηφισιά και τον Σωτήρη Κοντούρη (37’) για τους Αγρινιώτες, αλλά τα σπουδαία ήταν στο δεύτερο. Αρχικά, λόγω της αποβολής του Τζέρεμι Αντονίσε στο 52’ με απευθείας κόκκινη που, όμως, δε στέρησε το βαθμό από την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, αφού ο Μόιζες Ραμίρες απέκρουσε στις καθυστερήσεις το πέναλτι του Χόρχε Αγκίρε.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο ορεξάτοι. Μόλις στο 5’ ο Παύλος Παντελίδης ήταν παραλήπτης της συνεργασίας των Πόμπο, Ανδρέα Τεττέη, αλλά το πλασέ του μπλόκαρε ο Λούκας Τσάβες. Η πίεση της Κηφισιάς καρποφόρησε, τελικά, στο 19ο λεπτό. Από κόρνερ που κέρδισε ο Πόμπο και εκτελέστηκε γρήγορα και πλασαριστά, ο Λούκας Βιγιαφάνιες έκανε τη σέντρα και ο Πόμπο με σουτ στην κίνηση από το ύψος της μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ρούμπεν Πέρεθ ανάγκασε με δυνατό σουτ σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Τσάβες, με τα «καναρίνια», από εκείνο το σημείο κι έπειτα, να βγάζουν αντίδραση. Από κόρνερ του Ντιέγκο Εστέμπαν στο 26’, ο Κόστα Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά μα δε βρήκε στόχο ενώ δύο λεπτά μετά, ο Ραμίρες χρειάστηκε, για πρώτη φορά, να επέμβει, αποκρούοντας την κεφαλιά του Κοντούρη.

Ο τελευταίος, όμως, πήρε την… εκδίκησή του, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 37’ με υπέροχο γκολ. Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων μέσος εκτέλεσε κόρνερ, από την απομάκρυνση η μπάλα έφτασε πάλι σε αυτόν που με δεξί φαλτσαριστό σουτ από πολύ πλάγια θέση βρήκε δίχτυα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με καλή στιγμή για την Κηφισιά. Ο Τσάβες έκανε λανθασμένη έξοδο σε εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Πόμπο, αλλά ο 31χρονος Ισπανός αστόχησε.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την αποβολή του Αντονίσε. Από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Φώτιος Πολυχρόνης) κάλεσαν τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη για on field review, με τον Ηπειρώτη διαιτητή να δείχνει κόκκινη κάρτα στον χαφ από το Κουρασάο για απρόσεκτο μα κι επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Εστέμπαν. Συμβάν που, όπως ήταν λογικό, άλλαξε άρδην τα πλάνα των δύο προπονητών. Ειδικά ο Σεμπάστιαν Λέτο, προχώρησε άμεσα σε κινήσεις.

Η Κηφισιά φρόντισε να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του Ραμίρες και προσπάθησε να απειλήσει με αντεπιθέσεις ενώ ο Παναιτωλικός πήρε την κατοχή της μπάλας όμως είχε πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Ο Τεττέη προσπάθησε από μακριά στο 80’ να νικήσει τον Τσάβες, με τον τερματοφύλακα από την Αργεντινή να απομακρύνει δύσκολα, στην εξέλιξη της φάσης, το απευθείας κόρνερ του Πόμπο.

Η προβολή του Αγκίρε (87’) πέρασε έξω, στο σουτ του Κόστα Άλεξιτς (88’) η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ, αυτό του Κόνραντ Μίχαλακ (89’) από πλεονεκτική θέση ήταν άστοχο ενώ το σκαστό του Μιγκέλ Λουίς (90’+1’) κατέληξε στην αγκαλιά του Ραμίρες, στην προσπάθεια των παικτών του Γιάννη Αναστασίου να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Η οποία θα μπορούσε να γίνει, αλλά…

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, από το VAR κάλεσαν πάλι τον Κατσικογιάννη για on field review, αυτή τη φορά για χέρι του Εστέμπαν Μεϊντάνα σε προσπάθεια του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Πέναλτι που, όμως, ο Αγκίρε δεν μετέτρεψε σε γκολ, καθώς ο Ραμίρες νίκησε τον 25χρονο Κουβανό επιθετικό κρατώντας το 1-1, όπως και στην εξέλιξη της φάσης απέτρεψε το αυτογκόλ από τον Λαζάρ Αμανί. Σκορ που διατηρεί την Κηφισιά ένα βαθμό (9 έναντι 8) και μία θέση (στην 8η έναντι της 9ης) πάνω από τον Παναιτωλικό.