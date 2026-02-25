Βαθμολογία UEFA: Δυσκολεύει το έργο της πρώτης δεκάδας για την Ελλάδα - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η Ελλάδα παραμένει στην ενδέκατη θέση της κατάταξης των χωρών της Ευρώπης, συνεχίζοντας με τρεις ομάδες, εκ των οποίων μόνο η ΑΕΚ είναι σίγουρη στους «16».
- Η αποστολή να πιάσει την δέκατη Τσεχία γίνεται ακόμη δυσκολότερη, με τη 10η θέση να δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27.
- Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξει η έκβαση του ζευγαριού της Βικτόρια Πλζεν με τον Παναθηναϊκό (2-2), οι οποίοι αναμετρώνται την Πέμπτη.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πορεία του στην Ευρώπη για τη φετινή σεζόν και παρά τον αποκλεισμό του από τη Λεβερκούζεν πρόσφερε 200 βαθμούς με την ισοπαλία που πήρε στη Γερμανία (0-0)
Η Ελλάδα, που πλέον συνεχίζει με τρεις ομάδες στην Ευρώπη αλλά με μόνο μία σίγουρη στους «16» (ΑΕΚ), παραμένει στην ενδέκατη θέση της κατάταξης των χωρών της Ευρώπης και η ούτως ή άλλως δύσκολη αποστολή να πιάσει την δέκατη Τσεχία γίνεται ακόμη δυσκολότερη.
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξει η έκβαση του ζευγαριού της Βικτόρια Πλζεν με τον Παναθηναϊκό (2-2) που αναμετρώνται την Πέμπτη.
Η μάχη για τη 10η θέση -που δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27- παραμένει ανοιχτή και απαιτεί βαθμούς σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι από τους εναπομείναντες εκπροσώπους της Ελλάδας.
Η βαθμολογία της UEFA
- 9. Τουρκία 49.875 (3/5)
- 10.Τσεχία 47.625 (3/5)
- 11. Eλλάδα 46.712 (3/5)
- 12. Πολωνία 45.125 (3/4)
- 13. Δανία 41.606 (1/4)
- 14. Νορβηγία 40.837 (2/5)
- 15. Κύπρος 35.443 (2/4)
- 16. Ελβετία 34.700 (1/5)
ΠΗΓΗ: filathlos.gr