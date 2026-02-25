Βαθμολογία UEFA: Δυσκολεύει το έργο της πρώτης δεκάδας για την Ελλάδα - Real.gr

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πορεία του στην Ευρώπη για τη φετινή σεζόν και παρά τον αποκλεισμό του από τη Λεβερκούζεν πρόσφερε 200 βαθμούς με την ισοπαλία που πήρε στη Γερμανία (0-0)

Η Ελλάδα, που πλέον συνεχίζει με τρεις ομάδες στην Ευρώπη αλλά με μόνο μία σίγουρη στους «16» (ΑΕΚ), παραμένει στην ενδέκατη θέση της κατάταξης των χωρών της Ευρώπης και η ούτως ή άλλως δύσκολη αποστολή να πιάσει την δέκατη Τσεχία γίνεται ακόμη δυσκολότερη.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξει η έκβαση του ζευγαριού της Βικτόρια Πλζεν με τον Παναθηναϊκό (2-2) που αναμετρώνται την Πέμπτη.

Η μάχη για τη 10η θέση -που δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27- παραμένει ανοιχτή και απαιτεί βαθμούς σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι από τους εναπομείναντες εκπροσώπους της Ελλάδας.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 49.875 (3/5)

10.Τσεχία 47.625 (3/5)

11. Eλλάδα 46.712 (3/5)

12. Πολωνία 45.125 (3/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)

16. Ελβετία 34.700 (1/5)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr