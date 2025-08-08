Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα χάνει επαφή με την Τσεχία – Μία νίκη σε εννέα προκριματικά για τις ελληνικές ομάδες - Real.gr

Η εικόνα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη παραμένει προβληματική, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ήττες στα παιχνίδια της Πέμπτης (07/08).

ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έφεραν ισοπαλίες στα πρώτα τους ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο, με αποτέλεσμα η συγκομιδή να περιοριστεί στους 300 βαθμούς για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Την ίδια ώρα, η Τσεχία άνοιξε κι άλλο τη διαφορά, χάρη στις νίκες των Μπάνικ Οστράβα και Σπάρτα Πράγας. Έτσι, η χώρα μας όχι μόνο αδυνατεί να πλησιάσει την Τσεχία, αλλά αισθάνεται και την «καυτή ανάσα» της Νορβηγίας, η οποία συγκέντρωσε επίσης 300 βαθμούς από τα αποτελέσματα των Μπραν και Ρόζενμποργκ. Στο σύνολο της ευρωπαϊκής συγκομιδής, η Ελλάδα έχει φέτος 2.000 βαθμούς, εκ των οποίων οι 1.200 προέρχονται από το μπόνους συμμετοχής του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League. Η συνολική εικόνα των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά είναι ιδιαίτερα φτωχή. Ένας μόλις νικηφόρος αγώνας (το 1-0 της ΑΕΚ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά), έξι ισοπαλίες και δύο ήττες, με συνολικό απολογισμό 1-6-2. Και όλα αυτά ενώ η Ελλάδα μετρά ήδη τέσσερις από τις πέντε ομάδες της στη διοργάνωση, μετά τον τραγικό αποκλεισμό του Άρη, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες ανάκαμψης στους επόμενους γύρους. Η βαθμολογία της UEFA: 10. Τσεχία 39.600 (5/5) – 2.100 φέτος 11. Ελλάδα 36.212 (4/5) – 2.000 φέτος 12. Νορβηγία 34.387 (5/5) – 1.200 φέτος 13. Πολωνία 33.625 (4/4) – 2.625 φέτος

Εuropa League: Μεγάλο διπλό της Ουτρέχτης, θρίαμβος της ΑΕΚ Λάρνακας επί της Λέγκια

Σε θρίαμβο της ΑΕΚ Λάρνακας εξελίχθηκε το πρώτο παιχνίδι με τη Λέγκια για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, με την κυπριακή ομάδα να φτάνει σε μία εμφατική νίκη με 4-1 και να φέρνει πλέον στα δικά της… μέτρα την πρόκριση για τα play off της διοργάνωσης.

Στην “AEK Arena” οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 16′ με τον Πονς, όμως οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα δύο λεπτά μετά με τον Ενσαμέ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν καταιγιστική και βρήκε τρία γκολ: Στο 48′ με τον Αντζιέλσκι, στο 78′ με τον Τσακόν και στο 85′ με το αυτογκόλ του Ραΐκοβιτς. Η Λέγκια ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Καπούτσκα στο 90’+7′.

Ξεχώρισε το εμφατικό «διπλό» της Ουτρέχτης του Βασίλη Μπάρκα (βασικός κάτω απ’ τα γκολπόστ της για άλλο ένα παιχνίδι), που πέρασε με νίκη 3-1 απ’ την Ελβετία απέναντι στη Σερβέτ και είναι πλέον «αγκαλιά» με την πρόκριση στα play off.

Εάν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί απ’ τη Σαχτάρ θα αντιμετωπίσει στα play off του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ-Ουτρέχτη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League έχουν ως εξής:

Τρίτη 5/8

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Τετάρτη 6/8

RFS (Λετονία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 1-2

Ριέκα (Κροατία) – Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 1-2

Πέμπτη 7/8

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) – Μίντιλαντ (Δανία) 1-3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Νόα (Αρμενία) 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 4-1

Κλουζ (Ρουμανία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 1-2

Χάκεν (Σουηδία) – Μπραν (Νορβηγία) 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 0-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-0

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-1

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2

Σερβέτ (Ελβετία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-3

* Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 12 και 14 Αυγούστου.

Conference League: «Καθάρισε» η Άντερλεχτ, «παρέλαση» της Ομόνοιας στο Αζερμπαϊτζάν

Ό,τι δεν κατάφερε ο Άρης κόντρα στην Αράζ στον Β’ προκριματικό του Conference League, το πέτυχε η Ομόνοια στον Γ’ προκριματικό και μάλιστα με άκρως εμφατικό τρόπο, φτάνοντας σε επιβλητική νίκη με 4-0 στο Αζερμπαϊτζαν, που επί της ουσίας την φέρνει από τώρα στα play off της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ομόνοια ήταν ο Λοΐζου που σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ του αγώνα στο 13′ και στο 22′, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν στην… εξίσωση και οι Εβάντρο (55′) και Γιόβετιτς (58′), διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Στο δεύτερο σκέλος των πρώτων αγώνων του Γ’ προκριματικού, η Άντερλεχτ έκανε… περίπατο απέναντι στη Σεριφ Τιρασπόλ, επικρατώντας με 3-0 στην έδρα της (19′ Ανγκούλο, 48′ Ντόλμπεργκ και 81′ Βερσάερεν τα γκολ) κι επι της ουσίας «καθάρισε» σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της στα play off. Οι Βέλγοι θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στην επόμενη φάση, εάν οι «κιτρινομαύροι» καταφέρουν να περάσουν στη ρεβάνς τον Άρη Λεμεσού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον Γ προκριματικό γύρο του Conference League έχουν ως εξής:

Τρίτη 5/8

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) – Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) 2-0

Πέμπτη 7/8

Αράζ Ναχτσιβάν (Αζερμπαϊτζάν) – Ομόνοια (Κύπρος) 0-4

Άρης Λεμεσού (Κύπρος) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 2-2

Ζαλγκίρις Κάουνο (Λιθουανία) – Αρντά Καρντζαλί (Βουλγαρία) 0-1

Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 3-2

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Χάμαρμπι (Σουηδία) 0-0

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 4-3

ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) – ΕΤΟ Γκιορ (Ουγγαρία) 2-1

Ρίγα FC (Λετονία) – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 3-0

Σίλκεμποργκ (Δανία) – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 0-1

Βίκινγκ (Νορβηγία) – Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 1-3

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) – Εγκνατία (Αλβανία) 0-0

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) – Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 2-3

Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) 2-1

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Αραράτ (Αρμενία) 4-1

Αλκμααρ (Ολλανδία) – Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 3-0

Αντερλεχτ (Βέλγιο) – Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 3-0

Πολισία (Ουκρανία) – Πάκσι (Ουγγαρία) 3-0

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 1-0

Λοζάνη (Ελβετία) – Αστάνα (Καζακστάν) 3-1

Λουγκάνο (Ελβετία) – Τσέλιε (Σλοβενία) 0-5

Μπαλκάνι (Κόσοβο) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-0

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) – Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) 3-0

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) – Μπρόντμπι (Δανία) 3-0

Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-4

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) – Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία) 2-2

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 2-1

Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) – Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) 0-3

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) 0-1

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) – Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 0-2

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 13 και 14 Αυγούστου.

