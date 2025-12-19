Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έπεσε 12η παρά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ - Real.gr

Η ΑΕΚ πήρε επική πρόκριση στους «16» του Conference League επικρατώντας 3-2 της Κραϊόβα. Η Ελλάδα προσέθεσε 1.100 πόντους από την επιτυχία της Ένωσης, αλλά δεν ήταν αρκετοί ώστε να κρατήσουν πίσω τους Πολωνούς στην βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα υποχώρησε στην 12η θέση με 43.712, καθώς η Πολωνία συγκέντρωσε τους απαιτούμενους πόντους για να περάσει 11η (44.625 σύνολο), εφόσον είχε και τις τέσσερις ομάδες της να αγωνίζονται στο Conference League.

Βέβαια οι Πολωνοί έχασαν την Λέγκια Βαρσοβίας, έμειναν με τρεις ομάδες και δεν έχουν παρουσία σε Champions League και Europa League, όπου η Ελλάδα έχει Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 48.125 (+7.325 – 3/5)

10. Τσεχία 46.075 (+8/575 – 4/5)

11. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

12. Ελλάδα 43.712 (+9.500 – 4/5)

13. Δανία 39.356 (+9.500 – 2/4)

14. Νορβηγία 38.587 (+5.400 – 2/5)

15. Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)

17. Αυστρία 33.050 (+3.300 – 2/5)

