Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα πλησίασε ακόμα περισσότερο την Τσεχία με το «διπλό» του Παναθηναϊκού - Real.gr

Την ίδια στιγμή, η ήττα της Μπραν από τη Λιλ αύξησε το προβάδισμα της Ελλάδας έναντι της Νορβηγίας, που μετρά λιγότερες ομάδες στη μάχη.
Συνολικά, η Ελλάδα έχει πλέον 38.312 βαθμούς, έναντι 36.987 της Νορβηγίας. Σταθερή είναι και η απόσταση από τη 13η Δανία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, με την πρεμιέρα και της League Phase του Conference League, οι ευρωπαϊκές μάχες θα συνεχιστούν με την ΑΕΚ να μπαίνει και αυτή στη δράση.
Η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 43.600 (+2.800 – 3/5)
10. Τσεχία 40.700 (+3.200 – 4/5)
11. Ελλάδα 38.312 (+4.100 – 4/5)
12. Νορβηγία 36.987 (+3.800 – 2/5)
13. Δανία 35.981 (+6.125 – 2/4)
14. Πολωνία 35.875 (+4.875 – 4/4)
15. Αυστρία 32.050 (+2.300 – 3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
ΠΗΓΗ: filathlos.gr