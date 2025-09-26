Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα πλησίασε ακόμα περισσότερο την Τσεχία με το «διπλό» του Παναθηναϊκού - Real.gr

Θετική ήταν η ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, με τον Παναθηναϊκό να φέρνει πολύτιμους 400 πόντους χάρη στο θρίαμβό του επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη.

Την ίδια στιγμή, η ήττα της Μπραν από τη Λιλ αύξησε το προβάδισμα της Ελλάδας έναντι της Νορβηγίας, που μετρά λιγότερες ομάδες στη μάχη.

Συνολικά, η Ελλάδα έχει πλέον 38.312 βαθμούς, έναντι 36.987 της Νορβηγίας. Σταθερή είναι και η απόσταση από τη 13η Δανία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, με την πρεμιέρα και της League Phase του Conference League, οι ευρωπαϊκές μάχες θα συνεχιστούν με την ΑΕΚ να μπαίνει και αυτή στη δράση.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 43.600 (+2.800 – 3/5)

10. Τσεχία 40.700 (+3.200 – 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (+4.100 – 4/5)

12. Νορβηγία 36.987 (+3.800 – 2/5)

13. Δανία 35.981 (+6.125 – 2/4)

14. Πολωνία 35.875 (+4.875 – 4/4)

15. Αυστρία 32.050 (+2.300 – 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

ΠΗΓΗ: filathlos.gr