Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία - Real.gr

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν, ωστόσο το γκολ του Πέπι στο 93′, του πήρε τη νίκη μέσα απ’ τα χέρια, με το τελικό 1-1 να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την υπόθεση πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Έστω και έτσι, ο Ολυμπιακός έδωσε 200 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, η οποία μείωσε την απόσταση από τη 10η Τσεχία. Την ίδια ώρα η Σλαβία Πράγας ηττήθηκε από την Άρσεναλ 0-3 και δεν προσέφερε βαθμούς στην Τσεχία.

Παράλληλα η Ελλάδα αύξησε την διαφορά της από την 13η Νορβηγία, καθώς η Μπόντο Γκλιμτ ηττήθηκε από τη Μονακό στην έδρα της.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 46.000 (3/5)

10. Τσεχία 42.300 (4/5)

11. Ελλάδα 39.312 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (2/5)

14. Δανία 36.981 (2/4)

15. Ελβετία 32.500 (3/5)

16. Αυστρία 32.250 (3/5)

17. Κύπρος 30.787 (3/5)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr