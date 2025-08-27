Βαθμολογία UEFA: Μίκρυνε η απόσταση της Ελλάδας με τη Νορβηγία, κίνδυνος για Ολυμπιακό - Real.gr

Η πρόκριση είχε κλείσει ουσιαστικά από το πρώτο ματς, ωστόσο σφραγίστηκε μετά τη ρεβάνς στην Αυστρία, με την Μπόντο Γκλιμτ να υποπίπτει στην πιο γλυκιά ήττα της ιστορίας της, καθώς παρά το 2-1 από τη Στουρμ Γκρατς πέρασε πανηγυρικά για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League.

Το εντός έδρας 5-0 είχε φτιάξει εξ αρχής του Νορβηγούς, που παράλληλα έδωσαν με την πρόκριση τεράστια ώθηση στη χώρα τους όσον αφορά στη βαθμολογία της UEFA.

Η Μπόντο Γκλιμτ πήρε περισσότερους από 3.000 βαθμούς και η Νορβηγία 1.200, με το μπόνους αυτό να έχει ήδη προσμετρηθεί στη συγκομιδή της Ελλάδας, καθώς ο Ολυμπιακός πέρασε απευθείας στη League Phase.

Έτσι, μπορεί η χώρα μας να παραμένει ενδέκατη, ωστόσο η διαφορά της από τους Σκανδιναβούς είναι πλέον τριψήφια, με το θετικό να είναι ότι τουλάχιστον η Γκλιμτ έχασε στο Γκρατς παρότι προηγήθηκε.

Οι Νορβηγοί, όπως και η Ελλάδα, έχουν αυτή τη στιγμή 4/5 ομάδες στην Ευρώπη, με τις δύο να είναι σίγουρα σε League Phase – έναντι τριών της χώρας μας.

🚨 Country Ranking Update! 🚨 🇨🇾 Cyprus up to 17th place! 📈 🇨🇾 Cyprus OVERTOOK:

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland, 🇸🇪 Sweden, 🇮🇱 Israel! 📈 🇷🇸 Serbia overtook 🇷🇴 Romania! 🚨 🇰🇿 Kazakhstan up to 34th place! pic.twitter.com/j910mPGjBW — Football Rankings (@FootRankings) August 26, 2025

Το γεγονός ότι η Μπόντο Γκλιμτ πρόσθεσε περισσότερους από 3.000 βαθμούς στον συλλογικό δείκτη της UEFA, συνεπάγεται ότι προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην κατάταξη των ευρωπαϊκών συλλόγων.

Αυτό σημαίνει ότι αν η Ρέιντζερς δεν κατακτήσει το επόμενο πρωτάθλημα Σκωτίας, η ομάδα που θα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας θα είναι η πρώτη στη σειρά για απευθείας εισιτήριο στο Champions League 2026, αρκεί φυσικά να κερδίσει τον τίτλο στο δικό της πρωτάθλημα.

Τόσο η νορβηγική ομάδα όσο και ο Ολυμπιακός συμμετέχουν ήδη στη φάση των ομίλων του Champions League, κάτι που κάνει τη μάχη τους για την κορυφή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 1 βαθμό περισσότερο από τη Μπόντο στο φετινό Champions League για να ανακτήσει την πρωτοκαθεδρία στον συλλογικό δείκτη.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ελπίζει ότι η ομάδα από τη Νορβηγία δεν θα κατακτήσει τον τίτλο της Eliteserien, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο.

Η συνέχεια αναμένεται κρίσιμη, με τις δύο ομάδες να μάχονται όχι μόνο για βαθμούς στην Ευρώπη, αλλά και για τη θέση τους στον χάρτη των ισχυρών συλλόγων της UEFA.

📈 Club coefficient points on the offer for winners in the Play-off round: 🔵 UCL PO: +3.000

🟠 UEL PO: +0.500

🟢 UECL PO: 🟰 🇳🇴 Bodø/Glimt have the opportunity to overtake 🇬🇷 Olympiacos on 2nd, which could be pivotal if 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers don’t win 🏆 SPFL! 🇩🇰 FCK could decrease the… pic.twitter.com/zWoyJY5iYy — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2025

ΠΗΓΗ: filathlos.gr