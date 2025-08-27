Βαθμολογία UEFA: Μίκρυνε η απόσταση της Ελλάδας με τη Νορβηγία, κίνδυνος για Ολυμπιακό - Real.gr

Το εντός έδρας 5-0 είχε φτιάξει εξ αρχής του Νορβηγούς, που παράλληλα έδωσαν με την πρόκριση τεράστια ώθηση στη χώρα τους όσον αφορά στη βαθμολογία της UEFA.
Η Μπόντο Γκλιμτ πήρε περισσότερους από 3.000 βαθμούς και η Νορβηγία 1.200, με το μπόνους αυτό να έχει ήδη προσμετρηθεί στη συγκομιδή της Ελλάδας, καθώς ο Ολυμπιακός πέρασε απευθείας στη League Phase.
Έτσι, μπορεί η χώρα μας να παραμένει ενδέκατη, ωστόσο η διαφορά της από τους Σκανδιναβούς είναι πλέον τριψήφια, με το θετικό να είναι ότι τουλάχιστον η Γκλιμτ έχασε στο Γκρατς παρότι προηγήθηκε.
Οι Νορβηγοί, όπως και η Ελλάδα, έχουν αυτή τη στιγμή 4/5 ομάδες στην Ευρώπη, με τις δύο να είναι σίγουρα σε League Phase – έναντι τριών της χώρας μας.
🚨 Country Ranking Update!
🚨 🇨🇾 Cyprus up to 17th place!
📈 🇨🇾 Cyprus OVERTOOK:
🏴 Scotland, 🇸🇪 Sweden, 🇮🇱 Israel!
📈 🇷🇸 Serbia overtook 🇷🇴 Romania!
🚨 🇰🇿 Kazakhstan up to 34th place! pic.twitter.com/j910mPGjBW
— Football Rankings (@FootRankings) August 26, 2025
Το γεγονός ότι η Μπόντο Γκλιμτ πρόσθεσε περισσότερους από 3.000 βαθμούς στον συλλογικό δείκτη της UEFA, συνεπάγεται ότι προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην κατάταξη των ευρωπαϊκών συλλόγων.
Αυτό σημαίνει ότι αν η Ρέιντζερς δεν κατακτήσει το επόμενο πρωτάθλημα Σκωτίας, η ομάδα που θα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας θα είναι η πρώτη στη σειρά για απευθείας εισιτήριο στο Champions League 2026, αρκεί φυσικά να κερδίσει τον τίτλο στο δικό της πρωτάθλημα.
Τόσο η νορβηγική ομάδα όσο και ο Ολυμπιακός συμμετέχουν ήδη στη φάση των ομίλων του Champions League, κάτι που κάνει τη μάχη τους για την κορυφή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 1 βαθμό περισσότερο από τη Μπόντο στο φετινό Champions League για να ανακτήσει την πρωτοκαθεδρία στον συλλογικό δείκτη.
Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ελπίζει ότι η ομάδα από τη Νορβηγία δεν θα κατακτήσει τον τίτλο της Eliteserien, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο.
Η συνέχεια αναμένεται κρίσιμη, με τις δύο ομάδες να μάχονται όχι μόνο για βαθμούς στην Ευρώπη, αλλά και για τη θέση τους στον χάρτη των ισχυρών συλλόγων της UEFA.
📈 Club coefficient points on the offer for winners in the Play-off round:
🔵 UCL PO: +3.000
🟠 UEL PO: +0.500
🟢 UECL PO: 🟰
🇳🇴 Bodø/Glimt have the opportunity to overtake 🇬🇷 Olympiacos on 2nd, which could be pivotal if 🏴 Rangers don’t win 🏆 SPFL!
🇩🇰 FCK could decrease the… pic.twitter.com/zWoyJY5iYy
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2025
ΠΗΓΗ: filathlos.gr