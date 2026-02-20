Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να μειώσει για την Ελλάδα την απόσταση από τη 10η θέση - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να νικήσει την Πλζεν στο ΟΑΚΑ και με το ισόπαλο 2-2 θα παλέψει στην Τσεχία για να πάρει την πρόκριση στους 16 του Europa League.

Μετά τα ματς της Πέμπτης οι Τσέχοι αύξησαν κατά 200 βαθμούς τη διαφορά από τη χώρα μας (στους 1.100 πλέον) στη μάχη που δίνουμε για τη 10η θέση ώστε ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League να προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League τη σεζόν 2026/27.

Η Γιαγκελόνια ηττήθηκε από τη Φιορεντίνα (και λογικά θα αποκλειστεί), όμως με τους βαθμούς που πήρε η Λεχ, η Πολωνία μείωσε την απόσταση από τη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA.

Η βαθμολογία της UEFA από την ένατη μέχρι τη 16η θέση μετά τα ματς της Πέμπτης:

09. Τουρκία 49.875 (+9.075 – 3/5)

10. Τσεχία 47.625 (+10.125 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.512 (+12.300 – 4/5)

12. Πολωνία 45.125 (+14.125 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 40.137 (+6.950 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.700 (+6.200 – 1/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Champions League

Ποδοσφαιρικές εμφανίσεις

ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

ΠΗΓΗ: filathlos.gr