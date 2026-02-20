Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να μειώσει για την Ελλάδα την απόσταση από τη 10η θέση - Real.gr

Μετά τα ματς της Πέμπτης οι Τσέχοι αύξησαν κατά 200 βαθμούς τη διαφορά από τη χώρα μας (στους 1.100 πλέον) στη μάχη που δίνουμε για τη 10η θέση ώστε ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League να προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League τη σεζόν 2026/27.
Η Γιαγκελόνια ηττήθηκε από τη Φιορεντίνα (και λογικά θα αποκλειστεί), όμως με τους βαθμούς που πήρε η Λεχ, η Πολωνία μείωσε την απόσταση από τη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA.
Η βαθμολογία της UEFA από την ένατη μέχρι τη 16η θέση μετά τα ματς της Πέμπτης:
09. Τουρκία 49.875 (+9.075 – 3/5)
10. Τσεχία 47.625 (+10.125 – 3/5)
11. Ελλάδα 46.512 (+12.300 – 4/5)
12. Πολωνία 45.125 (+14.125 – 3/4)
13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)
14. Νορβηγία 40.137 (+6.950 – 2/5)
15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)
16. Ελβετία 34.700 (+6.200 – 1/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
Champions League
Ποδοσφαιρικές εμφανίσεις
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
ΠΗΓΗ: filathlos.gr