Βαθμολογία UEFA: Ονειρικό βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο… - Real.gr

«Ζωντανή» στο κυνήγι της 10ης θέσης έμεινε η Ελλάδα που είδε και τις τρεις ελληνικές ομάδες να μένουν αήττητες και να προσφέρουν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, αλλά και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ πρόσθεσαν 1.000 βαθμούς στην βαθμολογία της Ελλάδας που έφτασε στους 41.312 και μείωσε την απόσταση από την Τσεχία κάτω από τους 3.000 βαθμούς.

Η απόσταση θα μπορούσε να είχε μικρύνει ακόμα περισσότερο, όμως οι νίκες της Σπάρτα Πράγας επί της Λέγκια μέσα στην Πολωνία και της Σίγκμα Όλομουτς επί της Τσέλιε ήταν σωτήριες για τους Τσέχους, που όμως νιώθουν πλέον πίεση, αφού όλες οι ελληνικές ομάδες βρίσκονται σε τροχιά πρόκρισης, τουλάχιστον στα πλέι-οφ.

Την ίδια στιγμή, η νίκη της Ομόνοιας και οι ισοπαλίες για Πάφο και ΑΕΚ Λάρνακας έδωσαν τεράστια ώθηση και στην Κύπρο που πλέον έχει βάσιμες ελπίδες για την 15η θέση και ένα έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά και δεύτερη ομάδα στο Champions League.

Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής

10. Τσεχία 44.300 4/5

11. ΕΛΛΑΔΑ 41.312 4/5

12. Πολωνία 40.375 4/4

13. Νορβηγία 38.387 2/5

14. Δανία 37.981 2/4

15. Ελβετία 33.100 3/5

16. Αυστρία 32.850 3/5

17. Κύπρος 32.787 3/4

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

CHAMPIONS LEAGUE

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

22:00: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

EUROPA LEAGUE

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

19:45: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

22:00: Παναθηναϊκός – Πλζεν

CONFERENCE LEAGUE

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

19:45: Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ

Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28

10Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: League phase Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11Η-12Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13Η-14Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

17Η-22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

ΠΗΓΗ: filathlos.gr