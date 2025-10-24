Βαθμολογία UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κράτησαν την Ελλάδα «ζωντανή» στη μάχη για την 10η θέση - Real.gr

Οι δύο «Δικέφαλοι» απέδειξαν πως μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευρωπαϊκής ευθύνης, χαρίζοντας από 400 βαθμούς έκαστος και ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή της Ελλάδας στους 39.112 πόντους. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να συνεισφέρει, καθώς ηττήθηκε στο Ρότερνταμ από τη Φέγενορντ.
Η Τσεχία παραμένει ο βασικός αντίπαλος στη μάχη για τη 10η θέση. Η Βικτόρια Πλζεν πήρε σπουδαίο διπλό στη Ρώμη απέναντι στη Ρόμα, προσθέτοντας επίσης 400 βαθμούς. Οι ισοπαλίες των Σλάβια Πράγας και Σίγμα Όλομουτς πρόσφεραν από 200 πόντους, ενώ η Σπάρτα Πράγας δεν αγωνίστηκε λόγω αναβολής.
Όσο για τους Πολωνούς, η Λέγκια Βαρσοβίας νίκησε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως οι υπόλοιπες ομάδες της χώρας δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Η Νορβηγία, που βρίσκεται πιο πίσω, πήρε μόλις 400 βαθμούς από τη νίκη της Μπραν, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ ηττήθηκε από τη Γαλατασαράι.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
10. Τσεχία 42.500 (4/5)
11. Ελλάδα 39.112 (4/5)
12. Πολωνία 38.375 (4/4)
13. Νορβηγία 37.987 (2/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η-22η Θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
ΠΗΓΗ: filathlos.gr