Βαθμολογία UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κράτησαν την Ελλάδα «ζωντανή» στη μάχη για την 10η θέση - Real.gr

Η Ελλάδα συνεχίζει να ελπίζει για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, χάρη στις μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με επική τεσσάρα από τη Λιλ, ενώ η ΑΕΚ έριξε εξάρα στην Αμπερντίν, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς στη χώρα.

Οι δύο «Δικέφαλοι» απέδειξαν πως μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευρωπαϊκής ευθύνης, χαρίζοντας από 400 βαθμούς έκαστος και ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή της Ελλάδας στους 39.112 πόντους. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να συνεισφέρει, καθώς ηττήθηκε στο Ρότερνταμ από τη Φέγενορντ.

Η Τσεχία παραμένει ο βασικός αντίπαλος στη μάχη για τη 10η θέση. Η Βικτόρια Πλζεν πήρε σπουδαίο διπλό στη Ρώμη απέναντι στη Ρόμα, προσθέτοντας επίσης 400 βαθμούς. Οι ισοπαλίες των Σλάβια Πράγας και Σίγμα Όλομουτς πρόσφεραν από 200 πόντους, ενώ η Σπάρτα Πράγας δεν αγωνίστηκε λόγω αναβολής.

Όσο για τους Πολωνούς, η Λέγκια Βαρσοβίας νίκησε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως οι υπόλοιπες ομάδες της χώρας δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Η Νορβηγία, που βρίσκεται πιο πίσω, πήρε μόλις 400 βαθμούς από τη νίκη της Μπραν, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ ηττήθηκε από τη Γαλατασαράι.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 42.500 (4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (2/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

ΠΗΓΗ: filathlos.gr