Quantcast
Βαθμολογία UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κράτησαν την Ελλάδα «ζωντανή» στη μάχη για την 10η θέση - Real.gr
real player

Βαθμολογία UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κράτησαν την Ελλάδα «ζωντανή» στη μάχη για την 10η θέση

07:40, 24/10/2025
Βαθμολογία UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κράτησαν την Ελλάδα «ζωντανή» στη μάχη για την 10η θέση

Η Ελλάδα συνεχίζει να ελπίζει για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, χάρη στις μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με επική τεσσάρα από τη Λιλ, ενώ η ΑΕΚ έριξε εξάρα στην Αμπερντίν, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς στη χώρα.

Οι δύο «Δικέφαλοι» απέδειξαν πως μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευρωπαϊκής ευθύνης, χαρίζοντας από 400 βαθμούς έκαστος και ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή της Ελλάδας στους 39.112 πόντους. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να συνεισφέρει, καθώς ηττήθηκε στο Ρότερνταμ από τη Φέγενορντ.

Η Τσεχία παραμένει ο βασικός αντίπαλος στη μάχη για τη 10η θέση. Η Βικτόρια Πλζεν πήρε σπουδαίο διπλό στη Ρώμη απέναντι στη Ρόμα, προσθέτοντας επίσης 400 βαθμούς. Οι ισοπαλίες των Σλάβια Πράγας και Σίγμα Όλομουτς πρόσφεραν από 200 πόντους, ενώ η Σπάρτα Πράγας δεν αγωνίστηκε λόγω αναβολής.

Όσο για τους Πολωνούς, η Λέγκια Βαρσοβίας νίκησε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως οι υπόλοιπες ομάδες της χώρας δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Η Νορβηγία, που βρίσκεται πιο πίσω, πήρε μόλις 400 βαθμούς από τη νίκη της Μπραν, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ ηττήθηκε από τη Γαλατασαράι.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 42.500 (4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (2/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του

Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του

08:32 24/10
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη χάνει τις αισθήσεις της έξω από το κλαμπ - Τα τελευταία της λόγια

Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη χάνει τις αισθήσεις της έξω από το κλαμπ - Τα τελευταία της λόγια

23:01 23/10
Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

08:39 24/10
ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα

ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα

22:21 23/10
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο SAFE όσο διατηρεί το casus belli απέναντι στην Ελλάδα

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο SAFE όσο διατηρεί το casus belli απέναντι στην Ελλάδα

01:00 24/10
Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Τι λένε οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη και ακρίβεια

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Τι λένε οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη και ακρίβεια

21:47 23/10
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:28 24/10
Υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα η πλειοψηφία της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - «Όχι» από τρεις

Υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα η πλειοψηφία της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - «Όχι» από τρεις

20:43 23/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved