Βαθμολογία UEFA: Σταθερά 11η η Ελλάδα - Real.gr

Η ήττα αυτή δεν προσέφερε κανένα βαθμό στη χώρα μας, η οποία διατηρείται με 40.313 βαθμούς, πίσω από την 10η Τσεχία και μπροστά από την Πολωνία.
Η ισοπαλία της Σλάβια Πράγας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο επέτρεψε στους Τσέχους να διευρύνουν τη διαφορά τους από την Ελλάδα, ενώ η χώρα μας συνεχίζει να περιμένει βαθμούς από τις αναμετρήσεις της Πέμπτης, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Μπραν, τον Παναθηναϊκό τη Στουρμ Γκρατς και την ΑΕΚ να παίζει στην έδρα της Φιορεντίνα.
Η βαθμολογία UEFA:
09. Τουρκία 47.000 (+6.200– 3/5)
10. Τσεχία 43.300 (+5.800 – 4/5)
11. Ελλάδα 40.312 (+6.100 – 4/5)
12. Πολωνία 38.875 (+7.875 – 4/4)
13. Νορβηγία 38.187 (+5.000 – 2/5)
14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)
15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)
16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)
17. Κύπρος 32.037 (+8.250- 3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
