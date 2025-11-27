Βαθμολογία UEFA: Σταθερά 11η η Ελλάδα - Real.gr

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, παρά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-4 στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ήττα αυτή δεν προσέφερε κανένα βαθμό στη χώρα μας, η οποία διατηρείται με 40.313 βαθμούς, πίσω από την 10η Τσεχία και μπροστά από την Πολωνία.

Η ισοπαλία της Σλάβια Πράγας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο επέτρεψε στους Τσέχους να διευρύνουν τη διαφορά τους από την Ελλάδα, ενώ η χώρα μας συνεχίζει να περιμένει βαθμούς από τις αναμετρήσεις της Πέμπτης, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Μπραν, τον Παναθηναϊκό τη Στουρμ Γκρατς και την ΑΕΚ να παίζει στην έδρα της Φιορεντίνα.

Η βαθμολογία UEFA:

09. Τουρκία 47.000 (+6.200– 3/5)

10. Τσεχία 43.300 (+5.800 – 4/5)

11. Ελλάδα 40.312 (+6.100 – 4/5)

12. Πολωνία 38.875 (+7.875 – 4/4)

13. Νορβηγία 38.187 (+5.000 – 2/5)

14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)

15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)

16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)

17. Κύπρος 32.037 (+8.250- 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

ΠΗΓΗ: filathlos.gr