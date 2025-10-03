Βαθμολογία UEFA: Βραδιά – εφιάλτης για την Ελλάδα, πλησίασαν Νορβηγία και Πολωνία - Real.gr

Βραδιά και εβδομάδα εφιάλτης για το ελληνικό ποδόσφαιρο αφού και οι τέσσερις ομάδες μας ηττήθηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μετά την ήττα του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ για το Champions League ήρθαν και οι τρεις ήττες σε Europa και Conference League.

Ο Παναθηναϊκός έχασε (1-2) από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ με 3-1 από τη Θέλτα στο Βίγκο και η ΑΕΚ με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 44.800 (+4.000 – 3/5)

10. Τσεχία 41.500 (+4.000 – 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (+4.100 – 4/5)

12. Νορβηγία 37.587 (+4.400 – 2/5)

13. Πολωνία 37.375 (+6.375 – 4/4)

14. Δανία 36.481 (+6.625 – 2/4)

15. Αυστρία 32.250 (+2.500 – 3/5)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr