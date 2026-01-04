Βαθμολογική «ανάσα» για τον Κολοσσό στο ντεμπούτο του Λυκογιάννη - Real.gr

Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 90-76 του Αμαρουσίου, για την 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 3-9 και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δέκατη ήττα τους και πέμπτη διαδοχική.
Η άμυνα του δευτέρου δεκαλέπτου έδωσε την απαραίτητη ώθηση στον Κολοσσό, με τους «θαλασσί» να τρέχουν ένα επιμέρους σκορ 18-8 μέχρι το 16΄ και να ξεφεύγουν για πρώτη φορά με +8 (36-28). Δίχως να χάσουν την αμυντική συγκέντρωσή τους στο τρίτο δεκάλεπτο και με τους Καράμπελα και Μακ να συνδέονται από τα 6,75, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 στο 29΄ (69-54) και δεν κοίταξαν πίσω…
Κορυφαίοι των νικητών οι Μακ και Γκαλβανίνι, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ από το Μαρούσι ξεχώρισε ο Ουίλιαμς 17.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 44-39, 69-56, 90-76
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος
Οι συνθέσεις:
ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Αρης Λυκογιάννης): Γκούντγουϊν 8, Μακ 16 (1), Μπάρμπιτς 6, Νίκολς 10 (1), Χρυσικόπουλος 14 (3), Καράμπελας 6 (2), Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8 (2), Καλαϊτζάκης , Γκαλβανίνι 16 (1), Ακίν 6.
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ογκουντίραν, Μέικον 8, Σάλας 7 (1), Καλαϊτζάκης 8 (1), Ουίλιαμς 17, Πάπας 10 (2), Καρακώστας, Χατζηδάκης 4, Κινγκ 12 (2), Κουζέλογλου 8, Περάντες 2.