Βέλγιο: Νίκη με βασικό τον Καρέτσα η Γκενκ (2-1 την Ντέντερ) - Real.gr

Με βασικό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Γκενκ πήρε την εντός έδρας νίκη με 2-1 επί της Ντέντερ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ του Μπρούνι Ενσιμπά στο 10ο λεπτό, για να απαντήσει με δύο γκολ η Γκενκ, αρχικά με τον Μπράιαν Χένιεν στο 45΄ και εν συνεχεία με τον Κεν Ενκουμπά στο 83΄. Πάντως, η Ντέντερ έμεινε με… εννέα παίκτες, αφού πρώτα αποβλήθηκε, στο 55΄ ο Μάλκολμ Βιτάρντ και στο 90+2΄ ο Νταβίντ Τοσέφσκι.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αντικαταστάθηκε στο 63ο λεπτό από τον Νοτιοκορεάτη Ο Χίιον-γκιου.

Με σκόρερ τον Μιχαίλο Τσβέτκοβιτς στο 54ο λεπτό, η Άντερλεχτ πήρε τους τρεις βαθμούς, χάρη στη νίκη με 1-0 επι της Σταντάρ Λιέγης. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες στο 90΄, όταν αποβλήθηκε ο Ιμπραίμ Καραμόκο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ