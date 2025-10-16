Βγήκε η πρώτη μωβ κάρτα σε αγώνα - Τι σημαίνει - Real.gr

Προπονητής σήκωσε τη «μωβ κάρτα» στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Γαλλία

Ο προπονητής του Μαρόκου, Χάμεντ Ουαμπί, χρησιμοποίησε τη νέα «κάρτα αίτησης επανεξέτασης» ή αλλιώς challenge, για να αμφισβητήσει μια απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 εναντίον της Γαλλίας.

Η ομάδα του Ουαμπί εξασφάλισε τη θέση της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 την Τετάρτη, νικώντας το φαβορί Γαλλία μετά από μια δραματική σειρά πέναλτι, με τον τρίτο τερματοφύλακα Ελ Μεσμπαχί να πραγματοποιεί ηρωικές επεμβάσεις.

Εκτός από τη διαδικασία των πέναλτι, ένα από τα μεγάλα θέματα συζήτησης από τον ημιτελικό ήταν η χρήση του Football Video Support (FVS) κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Στο 72ο λεπτό, ένας Μαροκινός παίκτης έπεσε μέσα στην περιοχή της Γαλλίας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο διαιτητής Γκουστάβο Τεχέρα απέρριψε τις ενστάσεις, αλλά ο προπονητής του Μαρόκου Ουαμπί θεώρησε ότι ο διαιτητής είχε αρνηθεί άδικα ένα πέναλτι και έβγαλε μια μοβ «κάρτα αίτησης επανεξέτασης».

Όπως εξήγησε η FIFA, μόνο ο προπονητής της ομάδας (ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο ανώτερος αξιωματούχος της ομάδας που βρίσκεται στον τεχνικό χώρο) μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης, το οποίο πρέπει να γίνει αμέσως μετά το περιστατικό.

Ο προπονητής ή ο ανώτερος αξιωματούχος της ομάδας θα υποβάλει αίτημα περιστρέφοντας το δάχτυλό του στον αέρα και δίνοντας μια κάρτα αίτησης επανεξέτασης στον τέταρτο διαιτητή. Κάθε παίκτης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τον προπονητή του να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.

Το σύστημα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση πιθανής σαφούς και προφανούς πλάνης ή σοβαρού παραβλέψιμου περιστατικού σε σχέση με τα ακόλουθα σενάρια, όπως γκολ/όχι γκολ, πέναλτι/όχι πέναλτι ή άμεσες κόκκινες κάρτες (όχι δεύτερες προειδοποιήσεις).

Στον ημιτελικό μεταξύ Μαρόκου και Γαλλίας, ο διαιτητής Τεχέρα έτρεξε προς την οθόνη, αν και δεν ήταν αρκετά πεπεισμένος για το αν υπήρχε παράβαση, ωστόσο και μετά τη χρήση του βίντεο έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Η FIFA τονίζει ότι το FVS δεν αντικαθιστά το σύστημα VAR. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιείται ένα φορητό σύστημα που λειτουργεί από την άκρη του γηπέδου. Αλλά γιατί;

«Ο βασικός στόχος πίσω από την προώθηση του FVS από τη FIFA είναι σαφής: να εκδημοκρατίσει το ποδόσφαιρο, καθιστώντας τη τεχνολογία αναθεώρησης βίντεο διαθέσιμη ως πρόσθετη επιλογή – όχι μόνο για ελίτ διαγωνισμούς με σημαντικούς πόρους, αλλά και για πρωταθλήματα και ενώσεις που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά την εγκατάσταση του βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR)», δηλώνει η FIFA.

Προσθέτουν: «Με χαμηλότερο κόστος υποδομών και απλοποιημένες λειτουργίες, το FVS δεν αντικαθιστά το σύστημα VAR, αλλά παρέχει στους διαιτητές κρίσιμη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ακρίβεια και δικαιοσύνη σε διαγωνισμούς κάθε μεγέθους».

Πριν από την καμπάνια 2025-26, ο θρυλικός διαιτητής Πιερλουίτζι Κολίνα, ο οποίος είναι πλέον πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών της FIFA, επέλεξε την τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, τη Serie C, για να δοκιμάσει το νέο σύστημα FVS.

«Το FVS είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους διαιτητές σε αγώνες με λιγότερους πόρους και κάμερες», δήλωσε ο Collina.

«Δεν πρέπει να θεωρείται ως VAR ή ως τροποποιημένη έκδοση του VAR, καθώς δεν περιλαμβάνει διαιτητές βίντεο που παρακολουθούν κάθε περιστατικό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα και ανυπομονούμε να βοηθήσουμε τις ομοσπονδίες-μέλη μας να επωφεληθούν από αυτή την τεχνολογία».

Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 στις 19 Οκτωβρίου.