ΒΙΝΤΕΟ – Αποτελέσματα NBA: «Κατηφόρα» για Μπακς – Πήραν το ντέρμπι οι Νικς - Real.gr

Δέκα αναμετρήσεις περιελάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να συνεχίζουν τις απογοητευτικές εμφανίσεις χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς.
Στα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη των Νιου Γιορκ Νικς στο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά και η επιβλητική εμφάνιση των Πίστονς που “ισοπέδωσαν” με 53 πόντους διαφορά τους Νετς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς 107-79
Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπρούκλιν Νετς 130-77
Μαϊάμι Χιτ – Σικάγο Μπουλς 134-91
Τορόντο Ράπτορς – Γιούτα Τζαζ 107-100
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Σακραμέντο Κινγκς 116-112
Νιου Γιορκ Νικς – Λος Άντζελες Λέικερς 112-100
Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 93-117
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-130
Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ 112-103
Ντένβερ Νάγκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-121
ΠΗΓΗ: filathlos.gr