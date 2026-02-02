ΒΙΝΤΕΟ – Αποτελέσματα NBA: «Κατηφόρα» για Μπακς – Πήραν το ντέρμπι οι Νικς - Real.gr

Δέκα αναμετρήσεις περιελάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να συνεχίζουν τις απογοητευτικές εμφανίσεις χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς.

Στα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη των Νιου Γιορκ Νικς στο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά και η επιβλητική εμφάνιση των Πίστονς που “ισοπέδωσαν” με 53 πόντους διαφορά τους Νετς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς 107-79

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπρούκλιν Νετς 130-77

Μαϊάμι Χιτ – Σικάγο Μπουλς 134-91

Τορόντο Ράπτορς – Γιούτα Τζαζ 107-100

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Σακραμέντο Κινγκς 116-112

Νιου Γιορκ Νικς – Λος Άντζελες Λέικερς 112-100

Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 93-117

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-130

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ 112-103

Ντένβερ Νάγκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-121

