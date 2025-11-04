NBA: Με απίθανο buzzer beater ο Αντετοκούνμπο «πάγωσε» τους Πέισερς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στο τέλος μιλάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο…

Ο “Greek Freak” αποφάσισε να κρίνει την αναμέτρηση στην Ιντιανάπολις, σε ένα από τα πιο κλασικά ντέρμπι των τελευταίων χρόνων στην Ανατολή. Με ένα fadeaway στο τελευταίο δεύτερο του ματς, ο σούπερ σταρ των Μπακς (6-1) έδωσε τη μεγάλη νίκη επί των Πέισερς (1-6) με 117-115.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 33 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/9 βολές.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-31, 53-56, 77-84, 115-117

ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΪΣΕΡΣ (Ρικ Καρλάιλ): Νίσμιθ 17 (2/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σιάκαμ 32 (10/18 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 9/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Αϊζέια Τζάκσον 21 (8/12 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γουόκερ 18 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κουέντον Τζάκσον 7, Φέρφι 3 (1), Μπράντλι 4, Ντένις 3, Σέπαρντ 5 (1), Χαφ, ΜακΚλάνγκ, Πίτερ 3 (1), Ρόμπινσον-Ερλ 2

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 11 (3/10 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 33, Τέρνερ 9 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 μπλοκ), Γκριν 13 (4/8 τρίποντα), Ρόλινς 10 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πρινς 6 (2), Κούζμα 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Άντονι 11 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πόρτις 8 (2), Σιμς 1, Κόφι

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Νετς – Τίμπεργουλβς 109-125

Πέισερς – Μπακς 115-117

Σέλτικς – Τζαζ 103-105

Νικς – Ουίζαρντς 119-102

Ρόκετς – Μάβερικς 110-102

Γκρίζλις – Πίστονς 106-114

Νάγκετς – Κινγκς 130-124

Μπλέιζερς – Λέικερς 115-123

Κλίπερς – Χιτ 119-120

