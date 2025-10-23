Quantcast
ΒΙΝΤΕΟ – Αποτελέσματα NBA: «Οδοστρωτήρας» Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα των Μπακς - Real.gr
09:57, 23/10/2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε τη νέα σεζόν όπως ακριβώς τελείωσε την προηγούμενη: με κυριαρχική εμφάνιση!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 37 πόντους και 14 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 133-120 επί των Ουίζαρντς στην πρεμιέρα του NBA. Οι Μπακς δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τις φιλοδοξίες τους για τη φετινή χρονιά.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πέτυχε 10 πόντους για τους Μπακς, αλλά αποχώρησε στα τέλη της πρώτης περιόδου με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, ύστερα από πτώση που προκλήθηκε όταν πάτησε κατά λάθος το πόδι του συμπαίκτη του, Μπόμπι Πόρτις.

Το παιχνίδι είχε και έντονο συναισθηματικό στοιχείο, καθώς ο Κρις Μίντλετον αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Μιλγουόκι με τη φανέλα της Ουάσινγκτον, μετά τη μεταγραφή του στους Ουίζαρντς στο περσινό trade deadline.

Ο τρεις φορές All-Star και πρωταθλητής του 2021 με τους Μπακς γνώρισε θερμή αποθέωση από το κοινό, τόσο στην παρουσίασή του όσο και κατά τη διάρκεια ενός συγκινητικού video tribute στο πρώτο τάιμ-άουτ του αγώνα. Ο Μίντλετον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους.

Από πλευράς Μιλγουόκι, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μπακς, είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους Ουίζαρντς, ξεχώρισε ο Κάι Σον Τζορτζ με 21 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χόρνετς-Νετς 136-117

Νικς-Καβαλίερς 119-111

Μάτζικ-Χιτ 125-121

Χοκς-Ράπτορς 118-138

Σέλτικς-Σίξερς 116-117

Μπουλς-Πίστονς 115-111

Γκρίζλις-Πέλικανς 128-122

Μπακς-Oυίζαρντς 133-120

Τζαζ-Κλίπερς 129-108

Μάβερικς-Σπερς 92-125

Σανς-Κινγκς 120-116

Μπλέιζερς-Τίμπεργουλβς 114-118

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

