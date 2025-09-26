China Open: Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στον δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο China Open, που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Αντιμετωπίζοντας προβλήματα στο σέρβις σε όλη την αναμέτρηση, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, νούμερο 56 στον κόσμο, δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση και γνώρισε την ήττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ (Καναδάς, Νο 25) με 6-2, 6-0.

Αντίπαλος της Φερνάντεζ στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο θα είναι η Γκοφ που επικράτησε της Ραχίμοβα με 2-0 σετ (6-4, 6-0).