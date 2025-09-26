China Open: Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στον δεύτερο γύρο ολοκληρώθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο China Open, που διεξάγεται στο Πεκίνο.
Αντιμετωπίζοντας προβλήματα στο σέρβις σε όλη την αναμέτρηση, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, νούμερο 56 στον κόσμο, δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση και γνώρισε την ήττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ (Καναδάς, Νο 25) με 6-2, 6-0.
Αντίπαλος της Φερνάντεζ στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο θα είναι η Γκοφ που επικράτησε της Ραχίμοβα με 2-0 σετ (6-4, 6-0).
STRAIGHT SETS 👊@leylahfernandez gets her first win in four attempts over Sakkari, 6-2, 6-0.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/r9Bhd7gKUf
— wta (@WTA) September 26, 2025