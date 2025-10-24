ΒΙΝΤΕΟ: Εκτός βάθρου ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο - Real.gr

Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν θα προσθέσει στη συλλογή του το πέμπτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στη διοργάνωση της Τζακάρτας ο σπουδαίος αθλητής των κρίκων έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον τελικό, ωστόσο η όχι ιδανική έξοδός του τον περιόρισε στους 14.300 βαθμούς και την 5η θέση.

Δείτε την προσπάθεια του Πετρούνια στον τελικό:

Ο Τούρκος Αντέμ Ασίλ με 14.566 είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, με τους Κινέζους Ξινγκιού Λαν με 14.500 και Μποχένγκ Ζανγκ να ακολουθούν με 14.466.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζουν συγχαρητήρια στον Πετρούνια που παραμένει στις κορυφαίες θέσεις του κόσμου λίγο πριν κλείσει τα 35.

Υπενθυμίζεται ότι στη δέκατη παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεκδικούσε το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το αργυρό του 2023.

Επίσης, έχει οκτώ ευρωπαϊκά χρυσά και τρία Ολυμπιακά μετάλλια (Ρίο 2016 – χρυσό, Τόκιο 2021 – χάλκινο, Παρίσι 2024 – χάλκινο).

