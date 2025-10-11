ΒΙΝΤΕΟ – Εθνική Ελπίδων: Ο θρίαμβος στη Γερμανία και η αφιέρωση στον Πάνο Ρούτσι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Εθνική Ελπίδων πήρε τεράστιο «διπλό» μέσα στη Γερμανία, επικρατώντας 2-3 της δευτεραθλήτριας Ευρώπης στην Ιένα και φτάνοντας στο 2/2 στα προκριματικά του Euro U21.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι παίκτες πανηγύρισαν με ενθουσιασμό τη σπουδαία νίκη, έχοντας στο επίκεντρο τον Νίκο Μπότη.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά με ματωμένη μύτη, συνεχίζοντας παρά τον τραυματισμό του, αφού είχαν ήδη εξαντληθεί οι αλλαγές. Οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν, αναγνωρίζοντας τη γενναιότητα και την αυταπάρνησή του.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» φωτογραφήθηκε μετά το ματς κρατώντας μία ελληνική σημαία που έγραφε: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι. Πάνος Ρούτσι», στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον πατέρα που με απεργεία πείνας κέρδισε το αυτονόητο, την εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι.