ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς - Real.gr

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς

10:00, 04/12/2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με την ατυχία, καθώς τραυματίστηκε νωρίς στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς, προκαλώντας ανησυχία στους οπαδούς του Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας άσος έπεσε στο παρκέ και αντιλαμβανόμενος ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, άρχισε να βρίζει στα… ελληνικά, μην μπορώντας να πιστέψει την ατυχία του. Η κάμερα κατέγραψε κάποια από τα… μπινελίκια του, ωστόσο στις ΗΠΑ δεν έχουν καταλάβει τι λέει ακριβώς.

Ο τραυματισμός του πάντως δεν φαίνεται να είναι σοβαρός, με τον Ντοκ Ρίβερς να τονίζει ότι δεν έχει πειραχθεί ο αχίλλειος. Ο Γιάννης υποβάλλεται σε εξετάσεις και σύντομα θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την κατάστασή του.

Πηγή: filathlos.gr

