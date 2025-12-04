ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς - Real.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με την ατυχία, καθώς τραυματίστηκε νωρίς στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς, προκαλώντας ανησυχία στους οπαδούς του Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας άσος έπεσε στο παρκέ και αντιλαμβανόμενος ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, άρχισε να βρίζει στα… ελληνικά, μην μπορώντας να πιστέψει την ατυχία του. Η κάμερα κατέγραψε κάποια από τα… μπινελίκια του, ωστόσο στις ΗΠΑ δεν έχουν καταλάβει τι λέει ακριβώς.

Giannis went down with a non-contact injury and has left the game… Bucks say he’s out for the rest of the game with a right calf strain. pic.twitter.com/garrhf69v1 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2025

Ο τραυματισμός του πάντως δεν φαίνεται να είναι σοβαρός, με τον Ντοκ Ρίβερς να τονίζει ότι δεν έχει πειραχθεί ο αχίλλειος. Ο Γιάννης υποβάλλεται σε εξετάσεις και σύντομα θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την κατάστασή του.

Πηγή: filathlos.gr