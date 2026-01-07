ΒΙΝΤΕΟ: Ήττα της Σάκκαρη από την Γκοφ και 1-0 οι ΗΠΑ στο United Cup - Real.gr

Η Κόκο Γκοφ επιβλήθηκε της Μαρίας Σάκκαρη με 2-0 σετ, εξασφαλίζοντας τον πρώτο πόντο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προημιτελική φάση του United Cup απέναντι στην Ελλάδα. Η Αμερικανίδα τενίστρια νίκησε με 6-3, 6-2, φέρνοντας την ομάδα της ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Σάκκαρη δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στο ξεκίνημα του αγώνα, με αποτέλεσμα να βρεθεί πίσω στο σκορ με 0-5. Παρά την προσπάθειά της να ανακάμψει, μειώνοντας σε 5-3 και πιέζοντας την αντίπαλό της, η Γκοφ διατήρησε την ψυχραιμία της, κράτησε το σερβίς της στο ένατο game και κατέκτησε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ, η Γκοφ συνέχισε να έχει τον έλεγχο, πετυχαίνοντας break στο τρίτο (2-1) και στο έβδομο game (5-2). Η Αμερικανίδα δεν απειλήθηκε στο σερβίς της και έκλεισε το ματς με άνεση. Αυτή ήταν η έκτη νίκη της Γκοφ σε έντεκα συνολικά αναμετρήσεις με τη Σάκκαρη, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους ρεκόρ σε 6-5.