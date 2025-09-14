ΒΙΝΤΕΟ – Κουλούρης… on fire: Γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του στην Αραβία - Real.gr

Ο Ευθύμης Κουλούρης άνοιξε λογαριασμό στη Σαουδική Αραβία, με τον 29χρονο επιθετικό να πετυχαίνει το τέταρτο γκολ της Αλ Ούλα απέναντι στην Αλ Γουέντα, η οποία γνώρισε εν τέλει την ήττα με 5-0.

Στο 54′ ο Κουλούρης βγήκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, κουβάλησε για μερικά μέτρα την μπάλα και όταν πάτησε περιοχή την έστειλε στα δίχτυα με ένα χαμηλό τελείωμα.

Μάλιστα, ο Έλληνας φορ σημείωσε επίσης και δύο ασίστ.

دانيلو باربوسا بدأها ✨

القنّاص كولوريس أنهاها 🎯 الهدف الرابع للنمور العربية في مرمى الوحدة 🐆#العلا_الوحدة | #نحن_العلا pic.twitter.com/ROmz3M65z9 — نادي العلا | AlUla Club (@AlUlaclub) September 13, 2025

ΠΗΓΗ: filathlos.gr