Quantcast
ΒΙΝΤΕΟ – NBA Cup: Οι Νικς επέστρεψαν στους τίτλους μετά από 26 χρόνια - Real.gr
real player

ΒΙΝΤΕΟ – NBA Cup: Οι Νικς επέστρεψαν στους τίτλους μετά από 26 χρόνια

10:04, 17/12/2025
ΒΙΝΤΕΟ – NBA Cup: Οι Νικς επέστρεψαν στους τίτλους μετά από 26 χρόνια

Τον πρώτο τους τίτλο μετά από 26 χρόνια πανηγύρισαν οι Νικς, οι οποίοι νίκησαν στον τελικό του ΝΒΑ Cup τους Σπερς με 124-113.

Με ένα επιμέρους 35-19 στην τελευταία περίοδο η Νέα Υόρκη έφτασε στη νίκη και στην κατάκτηση του τίτλου.

Πολυτιμότερος του αγώνα ο Μπράνσον. Ο παίκτης των νικητών μέτρησε 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι είχε 28 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς Σαν Αντόνιο, ο Καστλ μέτρησε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα είχε 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης.

 

 
ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved