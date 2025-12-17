ΒΙΝΤΕΟ – NBA Cup: Οι Νικς επέστρεψαν στους τίτλους μετά από 26 χρόνια - Real.gr

Τον πρώτο τους τίτλο μετά από 26 χρόνια πανηγύρισαν οι Νικς, οι οποίοι νίκησαν στον τελικό του ΝΒΑ Cup τους Σπερς με 124-113.

Με ένα επιμέρους 35-19 στην τελευταία περίοδο η Νέα Υόρκη έφτασε στη νίκη και στην κατάκτηση του τίτλου.

Πολυτιμότερος του αγώνα ο Μπράνσον. Ο παίκτης των νικητών μέτρησε 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι είχε 28 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς Σαν Αντόνιο, ο Καστλ μέτρησε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα είχε 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

The Emirates NBA Cup belongs to the New York Knicks 🏆#NBAonPrime pic.twitter.com/dQlQfenWMb — NBA on Prime (@NBAonPrime) December 17, 2025



ΠΗΓΗ: filathlos.gr