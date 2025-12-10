ΒΙΝΤΕΟ – NBA Cup: Στα ημιτελικά Νικς και Μάτζικ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ επικράτησαν των Χιτ με 117-108, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να χαρίζει στην ομάδα του το εισιτήριο της πρόκρισης στην τετράδα του NBA Cup.- Στο Τορόντο, οι Νικς επικράτησαν των Ράπτορς με 117-101, με τον Μπράνσον να δίνει ακόμα μία “παράσταση”, μετρώντας 35 πόντους.- Νικς και Μάτζικ θα συνθέσουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του NBA Cup.
Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ επικράτησαν των Χιτ με 117-108, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να παίρνει… φωτιά και να χαρίζει στην ομάδα του το εισιτήριο της πρόκρισης στην τετράδα του NBA Cup.
Ο άσος των Μάτζικ μέτρησε 37 πόντους με 6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και σημαντικές λύσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.
Δίπλα του, ο Τζέιλεν Σάγκς πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ οι Χιτ πλήρωσαν την αστοχία τους έξω από τα 7.25μ.
Στο Τορόντο, οι Νικς επικράτησαν των Ράπτορς με 117-101, με τον Μπράνσον να δίνει ακόμα μία “παράσταση”, μετρώντας 35 πόντους, 6 τρίποντα και 4 ασίστ.
Ο Τζος Χαρτ ήταν άξιος συμπαραστάτης με 21 πόντους, ενώ από πλευράς Ράπτορς, ο Μπράντον Ίνγκραμ πάλεψε μόνος με 31 πόντους.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Νέα Υόρκη 17-7
Βοστώνη 15-9
Τορόντο 15-11
Φιλαδέλφεια 13-10
Μπρούκλιν 6-17
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 19-5
Κλίβελαντ 14-11
Μιλγουόκι 10-15
Σικάγο 9-14
Ιντιάνα 6-18
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορλάντο 15-10
Μαϊάμι 14-11
Ατλάντα 14-11
Σάρλοτ 7-17
Ουάσινγκτον 3-19
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 23-1
Ντένβερ 17-6
Μινεσότα 15-9
Πόρτλαντ 9-15
Γιούτα 8-15
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 17-6
Φοίνιξ 14-10
Γκόλντεν Στέιτ 13-12
Σακραμέντο 6-18
Λ.Α. Κλίπερς 6-18
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χιούστον 15-6
Σαν Αντόνιο 16-7
Μέμφις 11-13
Ντάλας 9-16
Νέα Ορλεάνη 3-22