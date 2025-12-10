ΒΙΝΤΕΟ – NBA Cup: Στα ημιτελικά Νικς και Μάτζικ - Real.gr

Οι Νικς και οι Μάτζικ έκλεισαν θέση στα ημιτελικά του NBA Cup μετά τις νίκες τους επί των Χιτ και Ράπτορς αντίστοιχα.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ επικράτησαν των Χιτ με 117-108, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να παίρνει… φωτιά και να χαρίζει στην ομάδα του το εισιτήριο της πρόκρισης στην τετράδα του NBA Cup.

Ο άσος των Μάτζικ μέτρησε 37 πόντους με 6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και σημαντικές λύσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Δίπλα του, ο Τζέιλεν Σάγκς πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ οι Χιτ πλήρωσαν την αστοχία τους έξω από τα 7.25μ.

Στο Τορόντο, οι Νικς επικράτησαν των Ράπτορς με 117-101, με τον Μπράνσον να δίνει ακόμα μία “παράσταση”, μετρώντας 35 πόντους, 6 τρίποντα και 4 ασίστ.

Ο Τζος Χαρτ ήταν άξιος συμπαραστάτης με 21 πόντους, ενώ από πλευράς Ράπτορς, ο Μπράντον Ίνγκραμ πάλεψε μόνος με 31 πόντους.

Νικς και Μάτζικ θα συνθέσουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του NBA Cup.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 17-7

Βοστώνη 15-9

Τορόντο 15-11

Φιλαδέλφεια 13-10

Μπρούκλιν 6-17

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 19-5

Κλίβελαντ 14-11

Μιλγουόκι 10-15

Σικάγο 9-14

Ιντιάνα 6-18

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 15-10

Μαϊάμι 14-11

Ατλάντα 14-11

Σάρλοτ 7-17

Ουάσινγκτον 3-19

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 23-1

Ντένβερ 17-6

Μινεσότα 15-9

Πόρτλαντ 9-15

Γιούτα 8-15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 17-6

Φοίνιξ 14-10

Γκόλντεν Στέιτ 13-12

Σακραμέντο 6-18

Λ.Α. Κλίπερς 6-18

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 15-6

Σαν Αντόνιο 16-7

Μέμφις 11-13

Ντάλας 9-16

Νέα Ορλεάνη 3-22