ΒΙΝΤΕΟ – NBA Cup: Στα ημιτελικά Νικς και Μάτζικ - Real.gr

ΒΙΝΤΕΟ – NBA Cup: Στα ημιτελικά Νικς και Μάτζικ

10:13, 10/12/2025
Οι Νικς και οι Μάτζικ έκλεισαν θέση στα ημιτελικά του NBA Cup μετά τις νίκες τους επί των Χιτ και Ράπτορς αντίστοιχα.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ επικράτησαν των Χιτ με 117-108, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να παίρνει… φωτιά και να χαρίζει στην ομάδα του το εισιτήριο της πρόκρισης στην τετράδα του NBA Cup.

Ο άσος των Μάτζικ μέτρησε 37 πόντους με 6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και σημαντικές λύσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Δίπλα του, ο Τζέιλεν Σάγκς πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ οι Χιτ πλήρωσαν την αστοχία τους έξω από τα 7.25μ.

Στο Τορόντο, οι Νικς επικράτησαν των Ράπτορς με 117-101, με τον Μπράνσον να δίνει ακόμα μία “παράσταση”, μετρώντας 35 πόντους, 6 τρίποντα και 4 ασίστ.

Ο Τζος Χαρτ ήταν άξιος συμπαραστάτης με 21 πόντους, ενώ από πλευράς Ράπτορς, ο Μπράντον Ίνγκραμ πάλεψε μόνος με 31 πόντους.

Νικς και Μάτζικ θα συνθέσουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του NBA Cup.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 17-7

Βοστώνη 15-9

Τορόντο 15-11

Φιλαδέλφεια 13-10

Μπρούκλιν 6-17

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 19-5

Κλίβελαντ 14-11

Μιλγουόκι 10-15

Σικάγο 9-14

Ιντιάνα 6-18

 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 15-10

Μαϊάμι 14-11

Ατλάντα 14-11

Σάρλοτ 7-17

Ουάσινγκτον 3-19

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 23-1

Ντένβερ 17-6

Μινεσότα 15-9

Πόρτλαντ 9-15

Γιούτα 8-15

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 17-6

Φοίνιξ 14-10

Γκόλντεν Στέιτ 13-12

Σακραμέντο 6-18

Λ.Α. Κλίπερς 6-18

 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 15-6

Σαν Αντόνιο 16-7

Μέμφις 11-13

Ντάλας 9-16

Νέα Ορλεάνη 3-22

