Quantcast
Ο Αβδάλας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ στη νίκη με 30άρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ο Αβδάλας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ στη νίκη με 30άρα – ΒΙΝΤΕΟ

11:13, 12/12/2025
Ο Αβδάλας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ στη νίκη με 30άρα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να ξεχωρίζει στο NCAA, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν το τεράστιο ταλέντο και τις προοπτικές του.

Ο εκρηκτικός πλέι μέικερ, το παιχνίδι του οποίου συγκρίνεται από ειδικούς με αυτό του Λούκα Ντόντσιτς, ήταν ο πρωταγωνιστής του Βιρτζίνια Τεκ απέναντι στο Western Carolina.

Η ομάδα του επικράτησε με 96-74, με τον Αβδάλα να πραγματοποιεί εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό και κυριαρχώντας στο παρκέ.

Το κοντέρ για τον χαρισματικό γκαρντ έγραψε 30 πόντους με 10/17 σουτ, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο, σε μία άκρως ηγετική εμφάνιση που οδήγησε με άνεση το Κολέγιό του στη νίκη.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ

09:47 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

08:22 12/12
Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

07:53 12/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

18:30 10/12
Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

08:30 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved