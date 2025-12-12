Ο Αβδάλας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ στη νίκη με 30άρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να ξεχωρίζει στο NCAA, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν το τεράστιο ταλέντο και τις προοπτικές του.

Ο εκρηκτικός πλέι μέικερ, το παιχνίδι του οποίου συγκρίνεται από ειδικούς με αυτό του Λούκα Ντόντσιτς, ήταν ο πρωταγωνιστής του Βιρτζίνια Τεκ απέναντι στο Western Carolina.

Η ομάδα του επικράτησε με 96-74, με τον Αβδάλα να πραγματοποιεί εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό και κυριαρχώντας στο παρκέ.

Το κοντέρ για τον χαρισματικό γκαρντ έγραψε 30 πόντους με 10/17 σουτ, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο, σε μία άκρως ηγετική εμφάνιση που οδήγησε με άνεση το Κολέγιό του στη νίκη.