Ο Αβδάλας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ στη νίκη με 30άρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να ξεχωρίζει στο NCAA, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν το τεράστιο ταλέντο και τις προοπτικές του.
Ο εκρηκτικός πλέι μέικερ, το παιχνίδι του οποίου συγκρίνεται από ειδικούς με αυτό του Λούκα Ντόντσιτς, ήταν ο πρωταγωνιστής του Βιρτζίνια Τεκ απέναντι στο Western Carolina.
Η ομάδα του επικράτησε με 96-74, με τον Αβδάλα να πραγματοποιεί εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό και κυριαρχώντας στο παρκέ.
Το κοντέρ για τον χαρισματικό γκαρντ έγραψε 30 πόντους με 10/17 σουτ, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο, σε μία άκρως ηγετική εμφάνιση που οδήγησε με άνεση το Κολέγιό του στη νίκη.
The Greek has got GAME 🔥
Virginia Tech’s Neoklis Avdalas erupted for 30 points, including 24 in the 2nd half, to power the Hokies past Western Carolina.
10–17 FG | 4–8 3PT | 3 REB | 2 AST | 2 BLK | 1 STL@HokiesMBB | @HokieSports | #GoHokies pic.twitter.com/MmrH1UrNrg
— ACC Digital Network (@theACCDN) December 12, 2025