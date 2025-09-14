ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός των Ελλήνων διεθνών στο κέντρο του γηπέδου - Real.gr

Quantcast
19:56, 14/09/2025
Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του «μικρού τελικού» του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα, το κέντρο του γηπέδου γέμισε χαμόγελα, δάκρυα και αγκαλιές από τους «χάλκινους» παίκτες του Βασίλη Σπανούλη. Οι Έλληνες διεθνείς ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, στήνοντας έναν αυθόρμητο χορό και γιορτάζοντας με όλη τους την ψυχή την κατάκτηση του χάλκινου, του πρώτου μεταλλίου της «γαλανόλευκης» μετά από 16 χρόνια!

Μια στιγμή καθαρής συγκίνησης, γεμάτη περηφάνια και ενότητα.

Οι διεθνείς μας έζησαν κάθε δευτερόλεπτο αυτού του ονείρου, και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, που πανηγύρισαν το πρώτο τους μετάλλιο με την Ελλάδα, έγιναν μια ζεστή, αληθινή αγκαλιά, σε μια εικόνα που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις.

