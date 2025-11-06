ΒΙΝΤΕΟ: Ο… elevator Θανάσης Αντετοκούνμπο σε καμπάνια του Υπ. Ανάπτυξης - Real.gr

Σε έναν διαφορετικό ρόλο πρωταγωνίστησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής ομάδας, γνωστός και ως «elevator» χάρη στα θεαματικά του άλματα, συμμετέχει στη νέα καμπάνια του Υπουργείου Ανάπτυξης για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων.

Με άλλα λόγια ο άνθρωπος που ανεβαίνει πιο γρήγορα κι από ασανσέρ, επιστρατεύτηκε για να μας θυμίσει να ελέγχουμε… τα πραγματικά ασανσέρ μας, μέσω ενός σύντομου βίντεο.

«Ευχαριστώ θερμά τον “elevator” του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για την δημιουργία του βίντεο και την συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ.

Όπως λέει και ο Θανάσης η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας», αναφέρει αναλυτικά στον επίσημο λογαριασμό του το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Δείτε το βίντεο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο:

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

