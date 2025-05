ΒΙΝΤΕΟ: Ο Φουρνιέ απολογήθηκε στους οπαδούς του Ολυμπιακού - Real.gr

Ένα μεγάλο «συγγνώμη» ζήτησε ο Εβάν Φουρνιέ από τους οπαδούς του Ολυμπιακού μετά τη χθεσινή ήττα από τη Μονακό.

Ο Γάλλος άσος υπογράμμισε τη μεγάλη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και το γεγονός ότι οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να τους προσφέρουν αυτά που αξίζουν, όπως ανέφερε.

«Όλοι οι οπαδοί μας ήρθαν μέχρι εδώ. Ξέρεις έδωσαν πολλή ενέργεια στη χρονιά. Πολλά λεφτά για να ταξιδέψουν μέχρι εδώ. Μας υποστήριξαν όλη τη χρονιά. Ήταν όλοι τους θαυμάσιοι. Μία από τις καλύτερες εμπειρίες στη ζωή μου. Άρα, ξέρεις να εξελίσσονται τα πράγματα με τον τρόπο αυτό και να μην τους προσφέρουμε αυτά που αξίζουν, είναι πραγματικά κάτι πολύ οδυνηρό. Συγγνώμη. Και ευχαριστώ που ήρθατε», ήταν τα λόγια του.

Ο Βασίλης Σπανούλης έσπευσε ν’ αγκαλιάσει τον απαρηγόρητο Εβάν Φουρνιέ που… έκλαιγε σαν μικρό παιδί, σκυμμένος… καθώς τα γόνατα του Γάλλου διεθνή του Ολυμπιακού… λύγισαν, με το τέλος του ημιτελικού με τη Μονακό και τον αποκλεισμό από τον τελικό της Euroleague στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι.

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat

He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025