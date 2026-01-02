ΒΙΝΤΕΟ: Ο Τζόκοβιτς ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε επτά γλώσσες - Επέλεξε πρώτα τα ελληνικά - Real.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την πρώτη του ανάρτηση για το 2026 στο Instagram, στέλνοντας το δικό του μήνυμα με έντονο... ελληνικό χρώμα.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις εμφανίζεται σε ένα ευχητήριο video από διαφορετικές τοποθεσίες και εύχεται «Καλή χρονιά» σε επτά γλώσσες. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά, ωστόσο ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ξεκίνησε τις ευχές του στα ελληνικά.

Παρότι δεν βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα -αφού ταξίδεψε στο Ντουμπάι για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής σεζόν στην Αυστραλία- ο 38χρονος τενίστας έδειξε ότι δεν ξεχνά τη χώρα μας. Άλλωστε, τους τελευταίους μήνες έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του, γεγονός που εξηγεί και τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τη χώρα.

«Όπου κι αν είστε, σας ευχόμαστε ένα επικό 2026», έγραψε ο Τζόκοβιτς στη λεζάντα του βίντεο, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα στους εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.