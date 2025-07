ΒΙΝΤΕΟ – Ολυμπιακός: Η εντός έδρας φανέλα για τη νέα σεζόν - Real.gr

Μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο, ο Ολυμπιακός παρουσιάσε την πρώτη φανέλα για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 26.

Στο βίντεο βλέπουμε έναν οπαδό να επισκέπτεται το νέο μουσείο των νταμπλούχων Ελλάδας, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του σε λίγο καιρό για το κοινό.

Το πρώτο πλάνο ξεκινάει με το «Είσαι Θρύλος» και την μορφή ενός λιονταριού που έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με τους Πειραιώτες, ενώ ξεχωριστή θέση στο μουσείο έχει η πορεία της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του Conference League.

Φυσικά υπάρχουν και άλλες στιγμές από την μεγάλη ερυθρόλευκη ιστορία, η εντυπωσιακή τροπαιοθήκη και μεγάλες προσωπικότητες που έχουν υπηρετήσει την φανέλα με τον δαφνοστεφανομένο.

Υπάρχει ξεχωριστή αναφορά και στην τραγωδία της Θύρας 7, με το «Αδέρφια ζείτε» και φινάλε γίνεται με την παρουσίαση της φανέλας.

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ!

Παρουσιάζουμε την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας μας για τη σεζόν 2025/26!

TOGETHER AGAIN, REACHING NEW HEIGHTS!

Introducing our 2025/26 home kit!

#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasgr #createdwithadidas @adidasfootball pic.twitter.com/SQ5HroqLGl

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 31, 2025