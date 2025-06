ΒΙΝΤΕΟ – Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: «Κόλλησαν» Παλμέιρας και Πόρτο – Νίκη για την Μποταφόγκο - Real.gr

Με το… δεξί μπήκε η Μποταφόγκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, επικρατώντας 2-1 των Σιάτλ Σάουντερς στην πρεμιέρα του Group B και πιάνοντας την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση στο Μαϊάμι είχε ένταση, ρυθμό και… εναέριες λύσεις, καθώς και τα τρία γκολ σημειώθηκαν με κεφαλιά. Οι Βραζιλιάνοι άνοιξαν το σκορ στο 28ο λεπτό, όταν ο Ζάιρ Κούνια πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, εκμεταλλευόμενος την εκτέλεση φάουλ του Άλεξ Τέβες.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, η Μποταφόγκο βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα από στημένη φάση. Ο Βιτίνιο σέντραρε με ακρίβεια από τα δεξιά και ο Ίγκορ Ζεσούς με δυνατή κεφαλιά “έγραψε” το 2-0 στο 44′.

28’ |⚽| GOOOOAL, Jair Cunha heads it in for Botafogo’s first goal of the FIFA Club World Cup 🔥

