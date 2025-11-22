ΒΙΝΤΕΟ: Πρόκριση με σκόρερ τον εορτάζοντα Παυλίδη για τη Μπενφίκα - Real.gr

Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας με σκόρερ τον εορτάζοντα Παυλίδη η Μπενφίκα.

Παρότι χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι το 73ο λεπτό για να προηγηθούν στην χθεσινοβραδινή εκτός έδρας αναμέτρησή τους με την Ατλέτικο Κλουμπ της 3ης κατηγορίας, τελικά οι «Αετοί» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-0, με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει την ημέρα των 27ων γενεθλίων του.

Παρά τον τραυματισμό του μόλις μερικές ημέρες πριν με τη φανέλα της Εθνικής, ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός και χρίστηκε σκόρερ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 77′, «κλειδώνοντας» την πρόκριση για την ομάδα του, τέσσερα λεπτά αφότου ο Ρίος είχε κάνει το 0-1.

Αυτό ήταν το 15ο γκολ του Παυλίδη από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν.