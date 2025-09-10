ΒΙΝΤΕΟ: Πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Μεξικό - Real.gr

Πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά τένις της Γουαδαλαχάρα.

Η 29χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε με 2-0 σετ (2-6, 0-6) από τη Γαλλίδα Έλσα Ζεκεμό στο πλαίσιο του πρώτου γύρου της διοργάνωσης κι έμεινε έκτος συνέχειας.

Η Σάκκαρη αντιμετώπισε δυσκολίες εξαιτίας των ψηλών και δυνατών χτυπημάτων της αντιπάλου της και κέρδισε μόνο δύο games σε ένα τουρνουά που είχε κατακτήσει η ίδια το 2023.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε μετά από ένα 24ωρο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που επικράτησε το πρωί της Τρίτης στην μεξικάνικη πόλη.