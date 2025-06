ΒΙΝΤΕΟ – Προπονητής Ρέιντζερς: «Η πιο δύσκολη κλήρωση με Παναθηναϊκό» – Πήρε θέση για Ντέσερς - Real.gr

Σε δύο φλέγοντα θέματα της Ρέιντζερς αναφέρθηκε στις πρώτες του δηλώσεις στο Sky Sports ο Ράσελ Μάρτιν, που αφορούν και την Ελλάδα.

Ο νεαρός τεχνικός χαρακτήρισε συναρπαστική την κλήρωση της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League, ενώ σχολίασε και την υπόθεση του Σίριελ Ντέσερς που βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΑΕΚ.

«Βρήκα την κλήρωση συναρπαστική. Θα υπάρχει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Άιμπροξ. Κάποιοι μου είπαν ότι ίσως είναι η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, θα πρέπει να κερδίσουμε πολύ καλές ομάδες, οπότε θα είμαστε έτοιμοι.

Ξέρουμε προς τα πού εργαζόμαστε, ώστε να τους μελετήσουμε καλά, αλλά η δουλειά θα επικεντρωθεί σε εμάς και στο να βεβαιωθούμε ότι τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες οι παίκτες θα καταλάβουν τι απαιτείται και ότι είναι ανοιχτοί στο να μάθουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρτιν για την κλήρωση της Ρέιντζερς με τους πράσινους.

Όσον αφορά τον Τζον Σούταρ -που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου- και το αν θα είναι έτοιμος για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Ο Τζον πήρε μια απόφαση. Είχε έναν μικρό τραυματισμό, ήθελε να πάει να παίξει επειδή θέλει απεγνωσμένα να παίξει για τη χώρα του, την οποία θαυμάζω. Τώρα υποβλήθηκε σε μια μικρή επέμβαση. Περιμένουμε να είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την προετοιμασία».

Αναφερόμενος στην ενδεχόμενη μεταγραφή του Ντέσερς στην ΑΕΚ, σχολίασε: «Δεν έχω να σας δώσω κάποια ενημέρωση. Οι ενημερώσεις θα έρθουν όταν και όποτε γίνουν πραγματικότητα. Προς το παρόν, περιμένω τον Σίριελ να επιστρέψει τη Δευτέρα και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του στην προετοιμασία».

🗣️ “Hopefully in the next couple of weeks we’ll add a few players to the group”

Russell Martin gives an update on his Rangers squad, John Souttar’s fitness & Cyriel Dessers ⬇️ pic.twitter.com/Dhm2QoL7rq

