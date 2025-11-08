ΒΙΝΤΕΟ: «Σεληνιασμένος» Αντετοκούνμπο… έπιασε τους Μπουλς από τα κέρατα - Real.gr

Άλλη μια συγκλονιστική εμφάνιση πρόσθεσε στη… συλλογή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του NBA Cup.

O Έλληνας σούπερ σταρ ήταν εκπληκτικός στη νίκη των «ελαφιών» επί των Σικάγο Μπουλς με σκορ 126-110, καταγράφοντας ασύλληπτα νούμερα σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» άγγιξε το τριπλ-νταμπλ, καθώς είχε 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, με 16/32 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές.

Μάλιστα, οι 19 από τους πόντους του ήρθαν στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, κρίνοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας του Μιλγουόκι.

Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Μάτζικ-Σέλτικς 123-110

Ουίζαρντς-Καβαλίερς 114-148

Χοκς-Ράπτορς 97-109

Νετς-Πίστονς 107-125

Σπερς-Ρόκετς 121-110

Γκρίζλις-Μάβερικς 118-104

Χιτ-Χόρνετς 126-108

Μπακς-Μπουλς 126-110

Τίμπεργουλβς-Τζαζ 137-97

Νάγκετς-Ουόριορς 129-104

Κινγκς-Θάντερ 101-132

