ΒΙΝΤΕΟ: «Σεληνιασμένος» Αντετοκούνμπο… έπιασε τους Μπουλς από τα κέρατα - Real.gr

O Έλληνας σούπερ σταρ ήταν εκπληκτικός στη νίκη των «ελαφιών» επί των Σικάγο Μπουλς με σκορ 126-110, καταγράφοντας ασύλληπτα νούμερα σε 37 λεπτά συμμετοχής.
Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» άγγιξε το τριπλ-νταμπλ, καθώς είχε 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, με 16/32 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές.
Μάλιστα, οι 19 από τους πόντους του ήρθαν στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, κρίνοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας του Μιλγουόκι.
Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Μάτζικ-Σέλτικς 123-110
Ουίζαρντς-Καβαλίερς 114-148
Χοκς-Ράπτορς 97-109
Νετς-Πίστονς 107-125
Σπερς-Ρόκετς 121-110
Γκρίζλις-Μάβερικς 118-104
Χιτ-Χόρνετς 126-108
Μπακς-Μπουλς 126-110
Τίμπεργουλβς-Τζαζ 137-97
Νάγκετς-Ουόριορς 129-104
Κινγκς-Θάντερ 101-132
ΠΗΓΗ: filathlos.gr