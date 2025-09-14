ΒΙΝΤΕΟ: Συμπληρώνει 135 χρόνια ιστορίας ο Πανιώνιος - Real.gr

Ο Πανιώνιος συμπληρώνει σήμερα 135 χρόνια ιστορίας, μιας ομάδας που κουβαλά την προσφυγιά από τη Σμύρνη μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την αξιοπρέπεια όσων πάλεψαν και δεν λύγισαν ποτέ.

Αναλυτικά:

“135 χρόνια ιστορίας.

135 χρόνια γεμάτα αγώνες, νίκες, λύπες και δόξες.

135 χρόνια γεμάτα μνήμες.

Ο Πανιώνιος δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας, της προσφυγιάς, της Ελλάδας.

Από τη Σμύρνη μέχρι τη Νέα Σμύρνη, κουβαλάμε την ψυχή όσων μας έφεραν εδώ, την αξιοπρέπεια όσων πάλεψαν και δεν λύγισαν ποτέ.

135 χρόνια μετά, συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία. Κι αυτή η ιστορία ανήκει σε όλους μας.

Σε εσάς που ήσασταν, που είστε και που θα είστε εδώ, για να κρατάτε τον Πανιώνιο ζωντανό.

Γιατί ο Πανιώνιος δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι παρόν. Είναι μέλλον. Είναι αιωνιότητα.

Τρεις αιώνες. Δυο Ήπειροι. Μια ομάδα.

Χρόνια πολλά, Ιστορικέ”.