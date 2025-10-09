Quantcast
ΒΙΝΤΕΟ: Τερματοφύλακας έκανε την γκάφα της χρονιάς! - Real.gr
real player

ΒΙΝΤΕΟ: Τερματοφύλακας έκανε την γκάφα της χρονιάς!

09:04, 09/10/2025
ΒΙΝΤΕΟ: Τερματοφύλακας έκανε την γκάφα της χρονιάς!

Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε στον αγώνα Λιβύη – Πράσινο Ακρωτήρι (3-3) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από πρωτοφανή γκάφα του τερματοφύλακα.

Η φάση που προκάλεσε αίσθηση εκτυλίχθηκε στο 76ο λεπτό. Ενώ η Λιβύη προηγούνταν με 3-1, ο Καμπράλ επιχείρησε μακρινή μπαλιά από το κέντρο.

Η μπάλα κατευθύνθηκε προς την αντίπαλη εστία και σε μία στιγμή ανεξήγητης αδράνειας, ο τερματοφύλακας της Λιβύης την είδε να περνά κάτω από τα πόδια του και να καταλήγει στα δίχτυα.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved