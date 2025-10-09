ΒΙΝΤΕΟ: Τερματοφύλακας έκανε την γκάφα της χρονιάς! - Real.gr

Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε στον αγώνα Λιβύη – Πράσινο Ακρωτήρι (3-3) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από πρωτοφανή γκάφα του τερματοφύλακα.

Η φάση που προκάλεσε αίσθηση εκτυλίχθηκε στο 76ο λεπτό. Ενώ η Λιβύη προηγούνταν με 3-1, ο Καμπράλ επιχείρησε μακρινή μπαλιά από το κέντρο.

Η μπάλα κατευθύνθηκε προς την αντίπαλη εστία και σε μία στιγμή ανεξήγητης αδράνειας, ο τερματοφύλακας της Λιβύης την είδε να περνά κάτω από τα πόδια του και να καταλήγει στα δίχτυα.